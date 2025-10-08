Amazonセール情報大紹介！ 第161回
「読む時間が変わる」Kindle PaperwhiteがAmazonプライム感謝祭セールで2万円切り！
2025年10月08日 15時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【プライム感謝祭セール2025】Kindle Paperwhiteが今だけお得！
Amazonの年に一度の「プライム感謝祭セール2025」で、Kindle Paperwhite（16GB）が登場。通常価格27,980円が、今だけ特別価格19,980円（29％オフ）で手に入るチャンスだ。
製品の特徴
7インチ・300ppiの高精細ディスプレイを搭載し、まるで紙のような読み心地を実現。ページめくり速度も25％アップし、快適に読書を楽しめる。
色調調節ライトでホワイトからアンバーまで自在に変更でき、最長12週間持続するバッテリーで長時間の読書も安心。
防水＆軽量でどこでも読書
IPX8等級の防水性能で、お風呂やプールサイドでも使用OK。Wi-Fi接続対応で、PCを使わず直接ダウンロードできる。
わずか211gと軽量で、通勤や旅行にもぴったり。サイズは176.7×127.6×7.8mmとコンパクトだ。
大容量ストレージで読書放題
16GBのストレージに数千冊を保存可能。Kindle Unlimited会員なら500万冊以上が読み放題。USB-C対応で約2.5時間でフル充電できる。
まとめ：セール中に手に入れるべき一台
高解像度、防水、長寿命バッテリーを備えたKindle Paperwhiteは、読書好き必携のデバイス。今ならプライム感謝祭セールでお得に購入できる。
この機会を逃さず、あなたの読書ライフをアップデートしよう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第162回
トピックス非効率な議事録作成から解放！ 会話がそのままメモになる次世代ボイスレコーダーが20％オフ
-
第160回
トピックス静音×高信頼の外付けHDDならコレ！ バッファローHD-AD4U3が今だけ12,730円【Amazonプライム感謝祭】
-
第159回
トピックス白スニーカーは何足あってもいい！ adidasシューズが46％オフの3,564円【Amazonプライム感謝祭】
-
第158回
トピックス15万円以上も安い驚きの価格！ REGZA（レグザ）65インチ4K液晶テレビが60％オフ【Amazonプライム感謝祭】
-
第157回
トピックスiPhoneが好きならMacも好きになるはず！ 人気のMac miniがプライム感謝祭セールに登場
-
第156回
トピックス高級Staub鍋が“まさかの46%オフ”に。Amazonプライム感謝祭が本気すぎる
-
第155回
トピックス【プライム感謝祭】Anker 6ポート充電ステーションが33％オフ！
-
第154回
トピックス【たった5,814円】機能性抜群なHUAWEI Band 10 Aluminum Editionが32％OFF【Amazonプライム感謝祭】
-
第153回
トピックス【2,990円！】軽い・長持ち・高音質！Anker完全ワイヤレスイヤホンが33%オフ
-
第152回
トピックス【23％オフ】ソニーの音響技術をゲーミングに最適化したワイヤレスイヤホンが2万3,000円！／プライム感謝祭じゃないが激安！
- この連載の一覧へ