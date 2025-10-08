静音×高信頼の外付けHDDならコレ！ バッファローHD-AD4U3が今だけ12,730円【Amazonプライム感謝祭】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール注目】バッファローの4TB外付けHDD「HD-AD4U3」が12,730円！静音×日本製の高信頼モデル

Amazonのプライム感謝祭セールで、バッファローの外付けハードディスク「HD-AD4U3（4TB）」が、プライム会員限定価格12,730円で販売中です。

テレビ録画はもちろん、PC・PS4・4K対応機器でも使える万能モデル。日本製・静音設計・故障予測機能「みまもり合図」搭載で、安心して長く使える高信頼ストレージです。

静音×放熱設計で快適動作

HD-AD4U3は、独自の静音設計と高い放熱性能で、動作音を抑えながら安定稼働。熱を効率的に逃がす構造により、長時間使用しても安心です。

サイズは114×33×171mm、重さ約900gとコンパクト。設置スペースを選ばず、テレビ台やデスク周りにもスッキリ収まります。

テレビもPCもこれ1台

USB 3.1（Gen1）/3.0/2.0対応で、Windows・Macのどちらでも使用可能。さらにシャープ「AQUOS」やソニー「BRAVIA」などのテレビ録画にも対応しています。

購入前にバッファロー公式サイトで対応機種を確認しておくと安心です。

Amazon限定セット＆安心保証

Amazon限定モデルとして簡易包装で提供され、USB3.1ケーブル（1m）、ACアダプター、取扱説明書・保証書が付属。届いたその日からすぐ使えます。

1年間のメーカー保証付きで、初めての外付けHDDとしても安心です。

まとめ：コスパ最強の静音4TBモデル

日本製の安心品質、静音設計、4TBの大容量。このクラスで12,730円はお得。録画やデータ保存を快適にしたい人におすすめです。

静かで安定動作、テレビにも対応。プライム感謝祭セールで買うなら今がチャンス。信頼性とコスパを重視する人におすすめの1台です。