高級Staub鍋が“まさかの46%オフ”に。Amazonプライム感謝祭が本気すぎる

【プライム感謝祭セール】Staub「ピコ ココット ラウンド ブラック 22cm」が46％オフ！日本正規品で安心の一生モノ鍋

Amazonプライム感謝祭セールの注目アイテムとして、フランスの人気ブランドStaub（ストウブ）が誇る「ピコ ココット ラウンド ブラック 22cm」が登場しました。

通常価格36,300円が、いまだけ46％オフの19,570円。しかもシリアルナンバー付きの日本正規販売品で、安心感も抜群です。

ストウブ鍋の魅力：料理が劇的に変わる理由

「ピコ ココット ラウンド ブラック」は、毎日の料理をぐっと楽しくしてくれる鋳物ホーロー鍋です。

2〜3人分の料理にぴったりな22cmサイズで、煮込み、炊飯、焼き料理など幅広く対応。どんな家庭でも使いやすい万能さが魅力です。

最大の特長は、Staub独自のセルフ・ベイスティング・システム。調理中に蒸発した旨味を鍋の中で循環させ、食材の美味しさを逃しません。

さらに、内側には黒マットエマイユ加工が施され、油が馴染みやすく焦げ付きにくい設計。使うほどに風合いが増し、長く愛用できる“一生モノ”の鍋です。

サイズ・仕様・対応熱源

サイズ： 幅285×奥行220×高さ150mm（フタを除く高さ99mm）

重さ： 約3.9kg

対応熱源： IH（底の直径10cm以上）、ガス、オーブン対応

付属品： レシピ付き取扱説明書、生涯保証登録用シリアルナンバー

IHからオーブンまで使えるオール熱源対応。どんなキッチンにもなじみ、炊飯器代わりにも使える優秀さです。

安心のサポート体制

購入者には最大30日間のお試しサービスが付いており、実際に使って満足してから本格的に使い続けられます。

さらに、日本正規品限定の生涯保証登録も可能。長く安心して使えるキッチンアイテムとして、多くのユーザーに支持されています。

まとめ：プライム感謝祭で手に入れる最高の鍋

今だけのプライム感謝祭セール特価 46％オフは見逃せません。

毎日の料理をよりおいしく、より楽しくしたい方にこそ、Staubの「ピコ ココット ラウンド ブラック」はおすすめです。

通常36,300円 → 19,570円

日本正規品・シリアルナンバー付き／30日お試し・生涯保証付き