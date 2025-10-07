このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第149回

寝てる間に脚スッキリ。メディキュットが今だけAmazonプライム感謝祭で20％OFF！

2025年10月07日 18時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

【Amazonプライム感謝祭セール】メディキュットの寝ながら着圧ソックスが20％OFF！むくみ対策に人気のショートタイプ＋おまけ付き

　Amazonの大型セール「プライム感謝祭セール」が開催中！人気のメディキュット 着圧ソックス 寝ながら ショート M＋おまけ付きが、今だけ通常価格2,400円→1,910円（20％OFF）で登場。

　さらにプライム会員限定価格＋1％ポイント還元も適用。過去1か月で1,000点以上が売れた人気商品です。

アマゾンでメディキュット着圧ソックス 寝ながら ショート M + おまけ付きを入手

寝ながらスッキリ美脚をサポート

　新しいキュットアップ製法で、柔らかく快適な履き心地を実現。就寝中の脚を優しく引き締め、翌朝のむくみをスッキリ解消します。

　ショートタイプでふくらはぎを集中ケア。つま先オープン設計によりムレを防ぎ、快適な睡眠をサポートします。

肌にやさしい素材＆美容試供品付き

　やわらかいコットンフィール素材で肌ざわりも快適。さらにItocollaコラーゲン低分子ヒアルロン酸の試供品が同梱されています。

※試供品内容は予告なく変更される場合があります。

今だけの限定価格でお得にゲット

　Amazon限定のメディキュットが、20％OFF＋ポイント還元で購入できるのは今だけ。むくみや疲れが気になる夜のケアにおすすめです。

アマゾンでメディキュット着圧ソックス 寝ながら ショート M + おまけ付きを入手

