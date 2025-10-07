寝てる間に脚スッキリ。メディキュットが今だけAmazonプライム感謝祭で20％OFF！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonプライム感謝祭セール】メディキュットの寝ながら着圧ソックスが20％OFF！むくみ対策に人気のショートタイプ＋おまけ付き

Amazonの大型セール「プライム感謝祭セール」が開催中！人気のメディキュット 着圧ソックス 寝ながら ショート M＋おまけ付きが、今だけ通常価格2,400円→1,910円（20％OFF）で登場。

さらにプライム会員限定価格＋1％ポイント還元も適用。過去1か月で1,000点以上が売れた人気商品です。

寝ながらスッキリ美脚をサポート

新しいキュットアップ製法で、柔らかく快適な履き心地を実現。就寝中の脚を優しく引き締め、翌朝のむくみをスッキリ解消します。

ショートタイプでふくらはぎを集中ケア。つま先オープン設計によりムレを防ぎ、快適な睡眠をサポートします。

肌にやさしい素材＆美容試供品付き

やわらかいコットンフィール素材で肌ざわりも快適。さらにItocollaコラーゲン低分子ヒアルロン酸の試供品が同梱されています。

※試供品内容は予告なく変更される場合があります。

今だけの限定価格でお得にゲット

Amazon限定のメディキュットが、20％OFF＋ポイント還元で購入できるのは今だけ。むくみや疲れが気になる夜のケアにおすすめです。