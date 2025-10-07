Amazonセール情報大紹介！ 第144回
Amazonプライム会員限定
45％オフの1万980円でFire HD 10タブレットが買える！【プライム感謝祭セール】
2025年10月07日 12時45分更新
【プライム感謝祭セール】Fire HD 10 タブレット 32 GBが登場！
Prime Videoなどの動画や、雑誌、マンガ、音楽などが楽しめる「Fire HD 10 タブレット 32 GB」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。
通常価格は1万9,980円のところ、今なら45％OFFの1万980円で購入できます。過去1か月で5,000点以上も売れた人気タブレットを半額近い45％オフで購入できる機会をお見逃しなく！
Fire HD 10 タブレットの特徴
「Fire HD 10 タブレット」は、Fire HD 10 第11世代よりも最大25％パフォーマンスが改善しており、動画などがサクサク楽しめます。
薄くて軽いのに、耐久性はApple iPad 10.9（第10世代）の約4倍。強化アルミノシリケートガラスと丈夫なデザインで、安心して持ち運びできます。
最大13時間の長時間バッテリーで外出先での動画視聴、マンガを読むにも便利です。
商品仕様
・ディスプレイ：10.1インチ 1080p フルHD
・解像度：1920 x 1200（224ppi）
・重量：434g
・サイズ：246×165×8.6mm
・RAM：3GB
・CPU：8コア（2x2.05GHz、6x2.0GHz）
まとめ：半額で買えるチャンスを見逃すな！
プライム感謝祭セールなら、45%OFFの1万980円で購入可能です。
5MPカメラ搭載でZoomで家族や、友達との通話にも便利です。1台持っていると何かと重宝するので、この機会に購入を検討されてみてはいかが？
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
