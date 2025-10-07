Amazonセール情報大紹介！ 第143回
次世代のMRヘッドセット「Meta Quest 3S」が16％オフの4万700円【プライム感謝祭セール】
2025年10月07日 12時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【プライム感謝祭セール】Meta Quest 3S 128GBが登場！
「Meta Quest 3S 128GB」がAmazonプライム感謝祭先行セールに登場。
通常価格4万8,400円のところ、今なら16％OFFの4万700円で購入できます。過去1か月で1,000点以上も売れたオールインワンヘッドセットを16％オフで購入できる機会をお見逃しなく！
Meta Quest 3S 128GBの特徴
「Meta Quest 3S」を利用することで、MR（複合現実）ゲーム、フィットネス、エンターテイメントから好きなアプリ（Facebook、Instagram、WhatsAppなど)まで、すべてをヘッドセットで体験できます。
友達がどこにいても、同じ場所にいるような感覚で過ごせるから、気の合うメンバーで集まって映画を観たり、Meta Horizonで一緒に過ごしたりもできます。
まとめ：半額で買えるチャンスを見逃すな！
プライム感謝祭セールなら、16%OFFの4万700円で購入可能です。
お気に入りのアプリをまったく新しい方法で楽しんだり、自宅のリビングで臨場感あふれるゲームをプレイしたりと、いつもとは違う日常を楽しみたい方におすすめです。ぜひこの機会に購入してみてはいかが？
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
