Amazonセール情報大紹介！ 第137回
【プライム感謝祭じゃないが安い】シャオミ8.7インチタブレットが9980円！タイムセール大特価
2025年10月07日 09時00分更新
Amazonタイムセールで41%オフ！タブレットが9980円
Amazonタイムセールに、シャオミの激安タブレット「Redmi Pad SE 8.7」が登場中。
現在は通常価格から41%オフの9980円で購入可能です。過去1ヵ月で1000台以上が売れた注目モデルです。
Amazonでは10月7日よりAmazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭セール」を実施中ですが、本製品の値下げは通常の「タイムセール」として実施中。そのため、プライム会員でなくてもお得に購入可能です！。
片手で使えるコンパクト設計と高画質ディスプレイ
8.7インチのコンパクトサイズで持ちやすく、5:3のアスペクト比と1340×800の解像度を搭載。電子書籍や動画視聴に最適です。
さらに90Hzリフレッシュレートで操作は滑らか、600nitsの高輝度で屋外でも見やすい仕様になっています。
大容量バッテリーと迫力のサウンドをタイムセール価格で
6650mAhの大容量バッテリーを搭載し、18W急速充電に対応。長時間の使用も安心です。
さらにDolby Atmos対応のステレオスピーカーが内蔵され、映画や音楽を高音質で楽しめます。
高性能プロセッサと大容量ストレージ拡張に対応
MediaTek Helio G85プロセッサと最大6GB RAMでアプリの動作はスムーズ。
さらに外部ストレージは最大2TBまで拡張できるため、写真や動画をたっぷり保存できます。
軽量で持ち運びやすく多用途に活躍
軽量設計で自宅でも外出先でも活躍。読書や会議、エンタメまで幅広いシーンで使える「コスパ最強タブレット」です。
タイムセール特化！完売前に購入を
Amazonタイムセール特化の41%オフ・9980円は期間限定。売り切れ前に早めのチェックがおすすめです。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
