【iPhone 17対応】最小クラスの45W急速充電器がプライム感謝祭セールにも登場
2025年10月07日 09時00分更新
プライム感謝祭セールで登場！Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブル
モバイル充電ブランド「ANKER（アンカー）」の急速充電器「Anker Nano Charger (45W) with USB-C＆USB-Cケーブル」が、プライム感謝祭先行セールに続き、10月7月より始まったプライム感謝祭セールでも割引販売中です。
現在、期間限定33％オフの2,690円というお得な価格で購入可能です。
MAX45W出力でスマホに急速充電
Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブルは、折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びに最適です。スマホやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電可能。
USB-C & USB-C ケーブル同梱のため、お使いのUSB-Cポート搭載製品にすぐに充電が可能です。
幅広い機種に対応
最大45W出力で、iPhoneやiPadなどのApple製品からGalaxyなどのAndroidスマートフォンまで、幅広い機器に急速充電ができるのも魅力。
高出力でも安全性を実現
ActiveShield 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。
プライム感謝祭セールで手に入れるチャンス
折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計の急速充電器を、今ならプライム感謝祭セール価格2,690円で購入可能です。幅広い機種に対応しているので、さまざまなガジェットを持っている方は、この機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
