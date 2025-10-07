【iPhone 17対応】最小クラスの45W急速充電器がプライム感謝祭セールにも登場

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

プライム感謝祭セールで登場！Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブル

モバイル充電ブランド「ANKER（アンカー）」の急速充電器「Anker Nano Charger (45W) with USB-C＆USB-Cケーブル」が、プライム感謝祭先行セールに続き、10月7月より始まったプライム感謝祭セールでも割引販売中です。



現在、期間限定33％オフの2,690円というお得な価格で購入可能です。

MAX45W出力でスマホに急速充電

Anker Nano Charger（45W）with USB-C＆USB-C ケーブルは、折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びに最適です。スマホやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電可能。



USB-C & USB-C ケーブル同梱のため、お使いのUSB-Cポート搭載製品にすぐに充電が可能です。

幅広い機種に対応

最大45W出力で、iPhoneやiPadなどのApple製品からGalaxyなどのAndroidスマートフォンまで、幅広い機器に急速充電ができるのも魅力。

高出力でも安全性を実現

ActiveShield 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。

プライム感謝祭セールで手に入れるチャンス

折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計の急速充電器を、今ならプライム感謝祭セール価格2,690円で購入可能です。幅広い機種に対応しているので、さまざまなガジェットを持っている方は、この機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！