Amazonセール情報大紹介！ 第134回
Amazonプライム会員限定
電動歯ブラシ初心者の決定版！ 必須機能充実のコスパモデルが54％オフ【プライム感謝祭先行セール】
2025年10月06日 18時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【プライム感謝祭先行セール】ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S が登場！
ブラウンの電動歯ブラシ「オーラルB iO2S」がAmazonプライム感謝祭先行セールに登場。
通常価格は1万1,800円のところ、今なら54％OFFの5,480円で購入できます。過去1か月で4,000点以上も売れた電動歯ブラシを54％オフという超特価で購入できるチャンスをお見逃しなく！
ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S の特徴
「オーラルB iO2S」は、手磨きと比べ、歯垢除去力が99.7％アップする電動歯ブラシです。歯科医発想の丸型回転ブラシがマイクロバイブレーションしながら優しくブラッシングし、奥歯や歯ぐきのキワまで歯垢を除去します。
口の中4分割をくまなく磨けるよう30秒毎に振動し、たったの2分で簡単にキレイになります。また、ブラシ圧が強いと自動減速する押し付け防止センサーなどの機能を備えています。
まとめ：半額で買えるチャンスを見逃すな！
プライム感謝祭先行セールなら、54%OFFの5,480円で購入可能です。
電動歯ブラシに興味はあったけど、値段が高くて敬遠していたという方は、この機会に思い切って購入して1度使ってみてはいかが？
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
