ソースネクスト「Dropbox Plus（3年版）」が22％オフ【プライム感謝祭先行セール】

【プライム感謝祭先行セール】ソースネクスト Dropbox Plus 3年版が登場！

6億人が利用しているオンラインストレージサービス、Dropboxの2TB (2,048 GB)まで使える有料版「Dropbox Plus 3年版」がAmazonプライム感謝祭先行セールに登場。

通常価格は4万2,700円のところ、今なら22％OFFの3万3,440円で購入できます。

ソースネクスト Dropbox Plus 3年版の特徴

「Dropbox Plus 3年版」は、世界でも例のないソースネクストだけの特別版。無料版に比べてメリットが大きく、ノートPCやスマホを紛失、盗難された場合、遠隔操作でフォルダを削除などが行える、ヘビーユーザー向けの人気商品です。

商品仕様

・対応OS：Windows、Mac、iOS、Android、アプリの動作環境はこちら

・CPU：OSの推奨環境に準ずる

・memory：2GB以上

・HDD：1GB以上

インターネット接続と Dropbox, Inc.への登録が必要、最新の動作環境についてはDropbox公式ページを確認

まとめ：半額で買えるチャンスを見逃すな！

プライム感謝祭先行セールなら、22%OFFの3万3,440円で購入可能です。

日本のヘビーユーザーのために企画した特別版ですが、これを機に導入したい方にもおすすめです。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！