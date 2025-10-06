このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第132回

Amazonプライム会員限定

ソースネクスト「Dropbox Plus（3年版）」が22％オフ【プライム感謝祭先行セール】

2025年10月06日 17時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭先行セール】ソースネクスト Dropbox Plus 3年版が登場！

　6億人が利用しているオンラインストレージサービス、Dropboxの2TB (2,048 GB)まで使える有料版「Dropbox Plus 3年版」がAmazonプライム感謝祭先行セールに登場。

　通常価格は4万2,700円のところ、今なら22％OFFの3万3,440円で購入できます。

アマゾンでソースネクスト Dropbox Plus 3年版を入手

ソースネクスト Dropbox Plus 3年版の特徴

　「Dropbox Plus 3年版」は、世界でも例のないソースネクストだけの特別版。無料版に比べてメリットが大きく、ノートPCやスマホを紛失、盗難された場合、遠隔操作でフォルダを削除などが行える、ヘビーユーザー向けの人気商品です。

商品仕様

・対応OS：Windows、Mac、iOS、Android、アプリの動作環境はこちら

・CPU：OSの推奨環境に準ずる

・memory：2GB以上

・HDD：1GB以上

インターネット接続と Dropbox, Inc.への登録が必要、最新の動作環境についてはDropbox公式ページを確認

まとめ：半額で買えるチャンスを見逃すな！

　プライム感謝祭先行セールなら、22%OFFの3万3,440円で購入可能です。

　日本のヘビーユーザーのために企画した特別版ですが、これを機に導入したい方にもおすすめです。

アマゾンでソースネクスト Dropbox Plus 3年版を入手

総勢200万点以上が特別価格

　Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

お得なポイントアップキャンペーンの登録はこちらから
 

　プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！

■関連サイト

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

