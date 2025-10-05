Amazonセール情報大紹介！ 第126回
【品切れ間近？】シャオミ8.7インチタブレットが9980円！タイムセール大特価【プライム感謝祭じゃないが安い】
2025年10月05日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Amazonタイムセールで41%オフ！タブレットが9980円
Amazonタイムセールに、シャオミの激安タブレット「Redmi Pad SE 8.7」が登場中。
現在は通常価格から41%オフの9980円で購入可能です。過去1ヵ月で1000台以上が売れた注目モデルです。
Amazonでは10月4日よりAmazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭先行セール」を実施中ですが、本製品の値下げは通常の「タイムセール」として実施中。そのため、プライム会員でなくてもお得に購入可能です！。
片手で使えるコンパクト設計と高画質ディスプレイ
8.7インチのコンパクトサイズで持ちやすく、5:3のアスペクト比と1340×800の解像度を搭載。電子書籍や動画視聴に最適です。
さらに90Hzリフレッシュレートで操作は滑らか、600nitsの高輝度で屋外でも見やすい仕様になっています。
大容量バッテリーと迫力のサウンドをタイムセール価格で
6650mAhの大容量バッテリーを搭載し、18W急速充電に対応。長時間の使用も安心です。
さらにDolby Atmos対応のステレオスピーカーが内蔵され、映画や音楽を高音質で楽しめます。
高性能プロセッサと大容量ストレージ拡張に対応
MediaTek Helio G85プロセッサと最大6GB RAMでアプリの動作はスムーズ。
さらに外部ストレージは最大2TBまで拡張できるため、写真や動画をたっぷり保存できます。
軽量で持ち運びやすく多用途に活躍
軽量設計で自宅でも外出先でも活躍。読書や会議、エンタメまで幅広いシーンで使える「コスパ最強タブレット」です。
タイムセール特化！完売前に購入を
Amazonタイムセール特化の41%オフ・9980円は期間限定。売り切れ前に早めのチェックがおすすめです。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！
以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。
New Amazon Kindle Colorsoft 16GB
光の反射を抑えた目に優しい紙のような読み心地のKindleがカラーディスプレイで登場。16GBのストレージで、数千冊のコンテンツをこの1台に保存し、持ち歩けます。
ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV
本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルが本体色イェーガーグレー、対応Bluetoothバージョンが5.2なのに対し、限定品は本体色メカグレー、Bluetooth 5.1となります。
PUMA ユニセックス大人 リッキー 387607
定番で合わせやすいスニーカーです。 シンプルなフォルムにサイドのフォームストリップが引き立つデザイン。コーディネートにも取り入れやすく日常使いしやすいアイテムです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
