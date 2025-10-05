このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第120回

【プライム感謝祭じゃないが安い】山善の多機能電気ケトルが29％オフ！ 6,350円で！

2025年10月05日 07時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】山善の多機能電気ケトルが29％オフ！

　忙しい朝に、こだわりの一杯を最適な温度で。

アマゾンで[山善] 電気ケトル 電気ポット 0.8Lを入手

今だけ6,350円（税込）で購入可能

　山善から電気ケトル「EKG-C801(B)」が、通常価格8,980円から29％オフの6,350円でAmazonに登場。Amazonでは10月4日よりAmazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭先行セール」を実施中ですが、この製品の値下げは通常の「タイムセール」として実施中。そのため、プライム会員でなくてもお得に購入可能。

スタイリッシュでコンパクトな0.8L設計

　一人暮らしや二人暮らしにちょうど良い0.8Lの容量

　ブラックのシンプルかつ高級感のあるデザインで、どんなインテリアにも馴染みます。キッチンやリビングに置くだけで映えるのも魅力です。

最大の特長：温度設定とハイパワー加熱

1℃単位で50〜100℃まで調整可能

7段階のプリセット温度（50/60/70/80/85/90/95℃）を搭載

1000Wのハイパワーで満水時でも約5分で沸騰

　紅茶、コーヒー、緑茶など飲み物に合わせて理想的な温度でお湯を用意できるので、味わいが一段と引き立ちます。

使いやすさと安全性の両立

● 細口デザインでお湯を狙った場所に正確に注げる

● 蓋にシリコンを採用し、従来品よりも取り外しが簡単。お手入れラクラク

空焚き防止機能自動電源OFF機能付きで安心

軽量設計＆安心保証

サイズ：幅28.5×奥行19×高さ24cm

重量：約980gと軽量

電源コード長さ：0.9m

購入日から1年間の保証付き（家庭用に限る）

今すぐチェック！

　Amazonタイムセール中につき、期間限定での販売となっています。

　おしゃれで高性能な電気ケトルをお得に手に入れるチャンスをお見逃しなく。

アマゾンで[山善] 電気ケトル 電気ポット 0.8Lを入手

総勢200万点以上が特別価格

　Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

お得なポイントアップキャンペーンの登録はこちらから
 

　プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！

　以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。

　New Amazon Kindle Colorsoft 16GB

　光の反射を抑えた目に優しい紙のような読み心地のKindleがカラーディスプレイで登場。16GBのストレージで、数千冊のコンテンツをこの1台に保存し、持ち歩けます。

アマゾンでNew Amazon Kindle Colorsoft 16GBを入手

　ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV

　本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルが本体色イェーガーグレー、対応Bluetoothバージョンが5.2なのに対し、限定品は本体色メカグレー、Bluetooth 5.1となります。

アマゾンでASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VVを入手

　PUMA ユニセックス大人 リッキー 387607

　定番で合わせやすいスニーカーです。 シンプルなフォルムにサイドのフォームストリップが引き立つデザイン。コーディネートにも取り入れやすく日常使いしやすいアイテムです。

アマゾンでPUMA ユニセックス大人 リッキー 387607を入手
 

