日本中で丸の内オアゾのクリスピークリームでしか飲めない「秋のほうじ茶ラテ」、りんごとジンジャーで癒やされまくるよ

カフェやレストランなどでは、だんだん秋らしいメニューが増えてきましたよね。まだまだ残暑も厳しいですが、味覚から秋を楽しみたい！

クリスピー・クリーム・ドーナツ 丸の内オアゾ店では“秋の味覚”りんごを使用したドリンクが登場しています。この特別な一杯に出会えるのは、日本広しといえど、丸の内オアゾ店だけ。しかも秋だけの期間限定です。ここでしか味わえないという希少性が、いつものティータイムを、もっと特別な時間に変えてくれます。

りんご×加賀棒ほうじ茶の限定ドリンク

クリスピー・クリーム・ドーナツ 丸の内オアゾ店限定で、加賀棒ほうじ茶と“秋の味覚”りんごを使用した、秋らしい風味を楽しむティードリンク2種を、12月上旬までの予定で期間限定販売します。

りんご香る 加賀棒ほうじ茶（ホット／アイス）

価格：￥421（税込、テイクアウトのみ）

加賀棒ほうじ茶のやさしい香ばしさに、りんごの甘い香りをほんのり添えた、秋らしい風味がふわりと広がり、ほっと落ち着くやさしい飲み心地。ドーナツにもよく合う、秋季限定のブレンドティーです。

加賀棒ほうじ茶ラテ アップル＆ジンジャー（ホット）

価格：￥572（税込、テイクアウトのみ）

加賀棒ほうじ茶をベースにしたティーラテ。香ばしいほうじ茶とりんごの香りに、ほんのりスパイシーなジンジャーで秋の味わいを重ねています。ミルキーな甘さのキャラメルソースで仕上げた、デザート感あふれる一杯です。

仕事の合間にひと息つきたい時にぴったりなドリンクです。

クリスピー・クリーム・ドーナツ 丸の内オアゾ店

住所：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ B1F