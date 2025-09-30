【緊急】たった40日しか味わえない幻のラーメン、坂内の新作「貝節塩ラーメン」を絶対に食べるべき3つの理由

秋の味覚に目がないあなたに朗報です！ あの「喜多方ラーメン坂内」が、この秋の40日間限定で送り出す「貝節塩ラーメン」は、"絶対に食べるべき一杯"！ なぜか？ その理由は、贅沢すぎる「3種の貝だし」、スープとの相性を計算し尽くした「特製細麺」、そして心まで満たす「奥深いコク」！

いつだって美味しいラーメンですが、肌寒くなってくるとまた無性に食べたくなってきます。貝と節の旨みがすごそうな「貝節塩ラーメン」、この秋の必食ラーメンですよ！

滋味深い味わいがクセになる

「喜多方ラーメン坂内 大手町店」で、季節限定商品「貝節塩ラーメン」を提供中です。

貝節塩ラーメン

￥980(税込) / 大盛 ￥1,140(税込)

販売期間：2025年10月7日(火)～2025年11月17日(月)予定

ほたて、はまぐり、あさりの3種の貝と、鰹節や昆布の旨みが凝縮されたスープはあっさりしていながらもコク深い味わい。細麺に貝節スープが絡んで、奥深い風味が楽しめます。

通常の倍以上の焼き豚8枚をトッピングした「8枚焼豚貝節塩ラーメン」や、口の中でとろりととろけるワンタンがたっぷり入った「わんたん貝節塩ラーメン」など、バリエーションも豊富なところがうれしい！

喜多方ラーメン坂内 大手町店

住所：東京都千代田区大手町1-9-5 大手町フィナンシャルシティ ノースタワーB1F

営業時間：10:30～23:00 ラストオーダー22:30（土曜11:00～20:00 ラストオーダー19:30）

※天候、災害、店舗事情により、予告なく店休または時短営業をする場合がありますので、予めご了承ください。

定休日：日曜・祝日