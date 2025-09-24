つい足が止まっちゃう蚤の市！「丸の内アンティークマーケット vol.8」が楽しみ過ぎる

アンティークやヴィンテージアイテムって、今の時代にはないデザインや色合いがとても素敵。アクセサリーや服はもちろん、食器や家具も心がときめきます。ちょっと見てみようかなってつもりでも、ついつい足を止めて見入ってしまうものが見るかるんですよねー。

「丸の内アンティークマーケットvol.8」ではそんなアイテムたちがずらり。10月11日（土）から10月13日（月・祝）まで、丸の内仲通りで開催されますよ！

ミニ蚤の市も開催

10月3日(金)から14日(火)まで、「丸の内アンティークマーケットvol.8」を開催します。

10月3日(金)から10日（金）、14日（火）は、Marunouchi Happ.の店頭でアンティーク食器やヴィンテージアクセサリーを日替わりで販売。10月11日（土）から13日（月・祝）までの期間は、丸の内仲通り（丸の内二丁目ビル前）に22社が集結し、ヨーロッパやアメリカの古き良き時代のアンティーク・ヴィンテージアイテムを販売します。

丸の内アンティークマーケットvol.8

＜Marunouchi Happ. Stand&Gallery＞

期間：2025年10月3日(金)～14日(火) 11:00～19:00

住所：東京都千代田区丸の内2丁目5番地1

※店舗の営業時間とは異なります。

※公式HP：http://marunouchi-happ.jp/



＜丸の内仲通り＞

期間：2025年10月11日(土)～13日(月・祝)11:00～16:00

住所：東京都千代田区丸の内2丁目5番地 丸の内二丁目ビル前

※店頭、丸の内仲通りともに雨天・強風の際は中止となります。