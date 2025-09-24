なぜ、象印食堂の和食を食べると「明日も頑張ろう」と思えるのか？ 絶品鯛茶漬けが食べる癒やしの魔法
今週もよく働きました。飲みに行くのもいいですが、「おいしいごはん」で1週間の頑張りをねぎらうのはどうでしょうか。
「象印食堂 東京店」のディナーメニューは「肉と野菜」「海の幸」の2種類を用意。特に「海の幸」は、鯛茶漬けとしても楽しめちゃうんです。食事の〆のお茶漬け、1週間の〆としても最高！
ごはんが止まらない絶品おかず
「象印食堂 東京店」では秋冬のディナーメニューを提供中です。
【東京店限定】海の幸御膳（鯛茶漬け付）
￥3,900（税込）
オマール海老のクリームコロッケや、ぶりの赤ワイン照り焼きなど、どれも食べ応えばっちり。真鯛の梅和えは、ごはんの上にのせ、鯛出汁をかけて鯛茶漬けとして味わうのも◎！
【東京店限定】肉と野菜の彩り御膳
￥3,800（税込）
人気の和牛ロースのローストビーフが楽しめる御膳。彩り野菜と鶏肉の塩麹焼き、じっくり煮込んだ牛肉の特製デミ味噌仕立てなど、食欲をかき立てる肉料理と野菜料理が並びます。
「姫会席」
￥5,000（税込）
※飲み放題プラン￥7,000（税込）
※ご予約は前日まで
前菜9種ちょっと盛り、ぶりの南蛮漬け、和牛ロースのローストビーフなどを用意。デザートには栗味のモンブランケーキを提供します。
象印食堂 東京店
住所：東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワーKITTE丸の内5階
営業時間：＜ランチ＞11:00～15:00（L.O.14:15）
＜ディナー＞17:00～22:00（L.O.21:00）
定休日：KITTE丸の内の定休日に準ずる
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
地方活性食べ放題なご飯のおかわりが止まらなくて3杯目！ 「象印食堂」自慢の炊きたてご飯はやっぱり美味しかった！
地方活性美味しいワインが飲みたくて訪れた「隠れ家」で出会ったポルトガル料理がめっちゃウマ！
地方活性13時には完売しちゃう不動の人気No.1ランチ！厚切りジューシーな「海南チキンライス」が期待を裏切らない美味しさ
地方活性逆に狙い目！ あえて「展示替え休館中」に訪れる三菱一号館美術館の「期間限定ランチ」と「無料展示」
地方活性この発想はなかった！ 秋の「きのこガパオ」が絶対おいしいやつ！
地方活性何が違う？ 一般的なとんかつと一線を画すミシュラン姉妹店が放つ一杯1000円の「かつ丼」