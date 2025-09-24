なぜ、象印食堂の和食を食べると「明日も頑張ろう」と思えるのか？　絶品鯛茶漬けが食べる癒やしの魔法

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「象印食堂 東京店」の「海の幸御膳（鯛茶漬け付）」

　今週もよく働きました。飲みに行くのもいいですが、「おいしいごはん」で1週間の頑張りをねぎらうのはどうでしょうか。

　「象印食堂 東京店」のディナーメニューは「肉と野菜」「海の幸」の2種類を用意。特に「海の幸」は、鯛茶漬けとしても楽しめちゃうんです。食事の〆のお茶漬け、1週間の〆としても最高！

ごはんが止まらない絶品おかず

　「象印食堂 東京店」では秋冬のディナーメニューを提供中です。

【東京店限定】海の幸御膳（鯛茶漬け付）
￥3,900（税込）

　オマール海老のクリームコロッケや、ぶりの赤ワイン照り焼きなど、どれも食べ応えばっちり。真鯛の梅和えは、ごはんの上にのせ、鯛出汁をかけて鯛茶漬けとして味わうのも◎！

【東京店限定】肉と野菜の彩り御膳
￥3,800（税込）

「象印食堂 東京店」の「肉と野菜の彩り御膳」

　人気の和牛ロースのローストビーフが楽しめる御膳。彩り野菜と鶏肉の塩麹焼き、じっくり煮込んだ牛肉の特製デミ味噌仕立てなど、食欲をかき立てる肉料理と野菜料理が並びます。

「姫会席」
￥5,000（税込）
※飲み放題プラン￥7,000（税込）
※ご予約は前日まで

「象印食堂 東京店」の「姫会席」

　前菜9種ちょっと盛り、ぶりの南蛮漬け、和牛ロースのローストビーフなどを用意。デザートには栗味のモンブランケーキを提供します。

象印食堂 東京店
住所：東京都千代田区丸の内二丁目7番2号　JPタワーKITTE丸の内5階
営業時間：＜ランチ＞11:00～15:00（L.O.14:15）
　　　　　＜ディナー＞17:00～22:00（L.O.21:00）
定休日：KITTE丸の内の定休日に準ずる

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

