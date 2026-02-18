Xboxは2月17日、2月下旬に「Xbox Game Pass」に登場するタイトルを 公式ブログ「Xbox Wire」にて発表した。現時点の内容は、海外向けの発表となる。

まず目を引くのは「ウィッチャー３ ワイルドハント コンプリートエディション」と、「Kingdom Come: Deliverance II（キングダムカム・デリバランス II）」が含まれていることだろう。かつてGOTY（ゲームオブザイヤー）を獲得、またはノミネートされた名作たちだ。ウィッチャーは2月19日、キングダムは3月3日より配信される。

また、スクウェア・エニックスより「FINAL FANTASY III」が追加されるのも話題に。先月は「FF II」が配信されているため、「このままVIまでいきそうだな」という予想を立てている声も。

そのほか、「Death Howl」「EA Sports College Football 26」「TCG Card Shop Simulator」「Dice A Millio」「Towerborne」が順次配信される。加入しているプランによって遊べるタイトルが異なるので注意してほしい。

また、以下のタイトルは提供終了（ライブラリから削除）となる。もし未クリアの場合は急いでクリアしておこう。