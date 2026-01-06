Xboxは1月6日、V（旧VIDAA）とのパートナーシップを発表し、2026年に一部のHisense製品などHomeOSを搭載したスマート テレビ向けに「Xbox アプリ」を提供すると発表。

上記のXbox アプリでは、以下の体験が楽しめる。

●Xbox Game Pass Ultimate、Premium、Essentialメンバーは Xbox Cloud Gamingを通じて、最新作から人気タイトルまでの数百本にのぼるライブラリを、対応するHomeOS（旧VIDAA）を搭載したテレビの「Xbox アプリ」から直接ストリーミングする形でプレイできるようになる。

●Xbox Game Pass メンバーは無制限のクラウド ゲーミングを楽しめ、所有している一部のゲームを含め、好みのデバイスで自身のスタイルにあわせた自由なプレイを実現。

●HomeOSが搭載されたスマート テレビ向けの「Xbox アプリ」では、『Call of Duty: Black Ops 7』『Hollow Knight: Silksong』『Clair Obscur: Expedition 33』などのさまざまなタイトルを体験できるようになる。

年内にHomeOS搭載スマート テレビ向けに提供されるXbox アプリ、そしてVとのパートナーシップの詳細については、Xbox Wire Japanの投稿を確認してほしい。

●Gaming Partnerships and Business DevelopmentのCorporate Vice Presidentを務めるLori Wright氏のコメント 「V（旧VIDAA）とのパートナーシップは、プレイヤーの皆さんに自由度と柔軟性を提供するというマイクロソフトの取り組みを、さらに一歩前進させるものです。Xbox Cloud Gamingを世界中のより多くのスクリーンへと拡大することで、発見やインスピレーション、そしてつながりの新たな可能性を切り開き、プレイヤーが愛するゲーム タイトルをこれまでとは異なる形で体験できるようにします」