Xbox ワイヤレス コントローラーをお買い得にゲットしよう！キャンペーンセールを9月24日より開始

Xboxは9月22日、協賛のXbox販売店で対象のXbox ワイヤレス コントローラーのセールを実施すると発表。実施期間は、2025年9月24日～28日まで。対象製品と実施店舗は、下記を確認してほしい。

対象製品

Xbox ワイヤレス コントローラー (カーボン ブラック)

Xbox ワイヤレス コントローラー (ロボット ホワイト)

Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル

Xbox ワイヤレスコントローラー (パルスサイファー)

Xbox ワイヤレス コントローラー (ショック ブルー)

Xbox ワイヤレス コントローラー (パルス レッド)

Xbox ワイヤレス コントローラー (ディープ ピンク)

Xbox ワイヤレス コントローラー (ベロシティ グリーン)

実施販売店一覧

Amazon.co.jp

上新電機

ビックカメラ

ヤマダデンキ

ヨドバシカメラ

楽天 スーパー DEAL SHOP

Microsoft Store

※実施内容、実施有無、在庫状況などは販売店によって異なります。

※キャンペーンは在庫状況などにより、店舗ごと、販売店ごとに予告なく終了する場合があります。

本キャンペーンの詳細は、同社の公式ブログ“Xbox Wire Japan”の記事を確認してほしい。

▼該当記事

https://news.xbox.com/ja-jp/2025/09/22/xbox-wireless-controller-campaign-2025-september/