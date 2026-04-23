Microsoftは4月22日、Xboxのサブスクリプションサービス「Game Pass（ゲーパス）」の価格改定を行うと発表した。

発売日から多くのゲームを遊べるなど豪華な特典の付く「Game Pass Ultimate」は、月額2750円から1550円へ値下げ。Windows PC向けに提供される「PC Game Pass」は、月額1550円から1300円への値下げとなる。この変更は即時実施され、これから加入する人はお手頃な価格でサービスを受けられる。

ただし、今後発売される「Call of Duty」シリーズ新作タイトルについては、Game Pass Ultimate、そして PC Game Pass のいずれにも発売初日に追加されなくなり、発売からおおよそ1年後のホリデーシーズンに追加される予定だという。

ユーザーからは「正直ありがてぇ！」「これは良い判断」「CoDは買うんでOK」「異常な高値が正常になってよかった」「元の値段に戻っただけだが…GJ」「新CEOの仕事が速い」と好評の声が寄せられている。

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