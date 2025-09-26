ポケモンは9月26日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、10月10日～10月13日にかけて公式インターネット大会「テラスタルクライマックス」を開催すると発表した。本日よりエントリー開始で、大会期間途中からの参加も可能となる。

特殊な対戦ルールとして、伝説のポケモンである「コライドン」「ミライドン」のどちらか1匹のみを必ず入れた2匹選出のダブルバトルを採用。特別なポケモンはコライドン、ミライドンのみ使用可能となる。

1日あたり15回対戦可能で、勝敗に応じてランキング付けが実施される。すべてのポケモンのレベルは50に固定され、「どうぐ」も持たせられるとのこと。

1回以上対戦すると、参加賞としてテラピース「ドラゴン」「かくとう」「でんき」が各300個もらえるほか、貴重な「マスターボール」ももらえるという。奮って参加しよう。

また、本日9月26日から色違いのコライドンとミライドンがもらえるシリアルコードを、全国のゲーム取扱店で配布中。コードを受け取るには、店員に「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」いずれかのソフトアイコンが表示されたゲーム機を見せる必要がある。

こちらもぜひゲットして、大会の役に立ててみてはいかがだろうか。

■公式ニュースページ

・「テラスタルクライマックス」開催！

https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/405.html

【ゲーム情報】

タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』

ジャンル：RPG

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

発売日：発売中（2022年11月18日）

価格：

パッケージ版：各6578円

ダウンロード版：各6500円

ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）

プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）

通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応

CERO：A（全年齢対象）

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。