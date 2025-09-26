「ポケモンS・V」ダブルバトル大会開催！ コライドンかミライドン必須
2025年09月26日 15時45分更新
ポケモンは9月26日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、10月10日～10月13日にかけて公式インターネット大会「テラスタルクライマックス」を開催すると発表した。本日よりエントリー開始で、大会期間途中からの参加も可能となる。
特殊な対戦ルールとして、伝説のポケモンである「コライドン」「ミライドン」のどちらか1匹のみを必ず入れた2匹選出のダブルバトルを採用。特別なポケモンはコライドン、ミライドンのみ使用可能となる。
1日あたり15回対戦可能で、勝敗に応じてランキング付けが実施される。すべてのポケモンのレベルは50に固定され、「どうぐ」も持たせられるとのこと。
1回以上対戦すると、参加賞としてテラピース「ドラゴン」「かくとう」「でんき」が各300個もらえるほか、貴重な「マスターボール」ももらえるという。奮って参加しよう。
また、本日9月26日から色違いのコライドンとミライドンがもらえるシリアルコードを、全国のゲーム取扱店で配布中。コードを受け取るには、店員に「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」いずれかのソフトアイコンが表示されたゲーム機を見せる必要がある。
こちらもぜひゲットして、大会の役に立ててみてはいかがだろうか。
■公式ニュースページ
・「テラスタルクライマックス」開催！
https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/405.html
【ゲーム情報】
タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』
ジャンル：RPG
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
発売日：発売中（2022年11月18日）
価格：
パッケージ版：各6578円
ダウンロード版：各6500円
ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）
プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）
通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応
CERO：A（全年齢対象）
