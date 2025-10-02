『P5X』が10月3日でリリース100日！豪華プレゼントが手に入る記念ログインボーナスを本日より開始

契約（ガチャ）などに使用できる「自在結晶」ほか、ゲームに役立つアイテムをゲット！

セガは10月2日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）向け心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）が2025年10月3日にリリース100日を迎えることを記念し、契約（ガチャ）などに使用できる「自在結晶」や、ともに戦う怪盗たちの強化などに使用可能なアイテムを7日間連続でプレゼントすると発表。配布期間は、2025年10月8日まで。

【100日記念ログインボーナス概要】

配布日時：2025年10月2日～10月8日 毎日11時（計7回）

受取期限：各配布日から7日後の10時59分まで

プレゼント内容：

2025年10月2日：自在結晶×100／怪盗全書・完成本×10

2025年10月3日：自在結晶×100／アイリスの薫香水×5

2025年10月4日：自在結晶×100／ゴールドパーツ×10

2025年10月5日：自在結晶×100／黄水晶×5

2025年10月6日：自在結晶×100／伝承のキューブ×10

2025年10月7日：自在結晶×100／日彰の宝石×5

2025年10月8日：自在結晶×100／技能の香・大×5

「プラチナチケット」ほかがゲットできるログインボーナスなども開催中！

『P5X』では、期間中に7日間ログインすると特定の契約で使用可能な「プラチナチケット」×7が手に入るログインボーナス“海辺のバカンス・前編”を開催中。また、Ver.2.1アップデート記念と、公式放送「Persona X-Stream ver.2.1&2.2」視聴の感謝を込め、「自在結晶」合計600個もプレゼントしている。

ログインボーナス開催期間は、2025年10月9日10時59分まで。アップデート記念、公式放送プレゼント配布期間は2025年10月9日10時59分までだ。

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）

配信日：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）