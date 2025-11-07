セガは11月7日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）で配信中の心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、Ver.2.4のアップデートを実施したと発表。今回のアップデートでは、『ペルソナ5』（以下、P5）とのオリジナルイベント第3弾・前半の開催や、新★5怪盗として『P5』の「佐倉 双葉（ナビ）」が登場する。

また、Ver.2.4のアップデート記念のログインボーナスや公式放送関連のプレゼントを配布中なので、どちらもお見逃しなく。

■『P5』オリジナルイベント第3弾・前半を開催！

『P5X』の怪盗団と『P5』の「心の怪盗団」が、『P5』に登場するパレスと酷似した場所で出会い、協力していくストーリーなどが楽しめる、オリジナルイベントの第3弾・前半では、心の怪盗団の「ナビ（佐倉 双葉）」が新登場。

新たなパレスの探索やミッションに挑戦し、契約（ガチャ）に使える「自在結晶」などの豪華報酬を手に入れよう。開催期間は、2025年11月25日10時59分まで。

※期間終了後は通常イベントに切り替わり、一部イベントを除いての継続プレイが可能です。

【コンテンツ紹介】

●運命が交錯する時・ピラミッド編

『P5X』×『P5』の完全オリジナルストーリーが展開。ナビを始めとした心の怪盗団の面々とともに、新たなパレスを攻略しよう。イベント終了までにステージミッションをクリアすると、期間限定の交換所で「ゴールドチケット」などに交換可能な「『反逆』のコイン・墓」が手に入る。

【ストーリー あらすじ】

理子を迎え、メメントス探索へ向かおうとした怪盗団。ところがヰセカイナビにノイズが入る……！ 気が付くと、一行は砂漠の中に立っていた。途端に蘇るこれまでの不思議な体験の記憶。異世界の怪盗団との思い出を取り戻した一行は、再びの邂逅を予感する。

そこへ、謎の絶叫が響き渡る。

「ひええ～！ お～たすけ～！」

慌てて声の方へ駆けつけると、そこには怪盗服姿の見知らぬ少女が……！

少女は主人公たちに警戒心をあらわにするが、理子にだけは「黒髪ロング美少女は味方って鉄板」と信頼を寄せてくるのだった。

●ボスバトル開催！

歪みレベルに応じた強大なボスを撃破し、主人公の専用武器などと交換可能な「喚喜のメダル」を集めよう。また、撃破済みのレベルには「スタミナモード」が解放される。「スタミナモード」は、体力を消費しての挑戦が可能で、撃破すると「『反逆』のコイン・墓」などの報酬が獲得できる。

●「佐倉 双葉」がルブランに登場！

四軒茶屋にある純喫茶「ルブラン」に「佐倉 双葉」が登場。イベントミッションをクリアすることで、報酬の獲得が可能だ。

■新たな★5怪盗「佐倉 双葉」が登場！

『P5』から、新たに★5怪盗「佐倉 双葉」が特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場。専用★5武器「魔改造ノート双葉ＳＰ」は、“武器補給 無音の硝煙”で手に入る。「PICKUP怪ドル契約“パーフェクトハッカー”」の開催期間は、2025年12月6日10時59分まで。

▼ピックアップ怪盗 ★5「佐倉 双葉」（コードネーム：ナビ）

味方の属性に応じて、敵全体の属性相性を一段階有利に変化させることができる。通常相性は弱点相性へと変化し、元々弱点属性の場合は弱点ダメージがさらに上昇する。

また、属性変化に加え、敵に防御力低下や被ダメージ上昇といった弱体化効果も付与できる。

敵に弱体化効果を与えつつ、味方を強化し属性相性を操ってダメージを爆発的に伸ばすことができる、どのパーティーでも活躍可能なサポートキャラクター。

▼中国アジア版からの性能調整

▼佐倉 双葉（CV：悠木 碧）性能紹介ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=K5oSdPz0x8k

▼「佐倉 双葉」の性能について、詳しい情報がもっと知りたい人は公式放送をチェック！

https://www.youtube.com/watch?v=LrWMj7BQwDU

■“スペシャルコスチューム”に佐倉 双葉のメイド服コスチュームが登場！

特別な装いでバトルを楽しめる“スペシャルコスチューム”に、「メイド服・双葉」がラインナップされた。コスチュームは「ショップ」で購入が可能。また、新コスチュームの登場記念として、2025年12月6日10時59分まで、購入に必要な「自在結晶」が3200→2880個になるオトクなセールを実施中だ。

■Ver.2.4アップデート記念！ ログインボーナス＆プレゼントを実施！ 公式放送「Persona X-Stream ver.2.4」関連プレゼントも

アップデートの実施を記念し、期間中に7日間ログインすると武器補給で使用できる「プラチナミリコイン」×7が手に入る、ログインボーナスを開催中。

また、上記に加え、アップデート記念として契約などに使用できる「自在結晶」×300をプレゼントするほか、Ver.2.4アップデートの情報を紹介した公式放送「Persona X-Stream ver.2.4」視聴の感謝として、「自在結晶」×300をプレゼント。合計で「自在結晶」×600が手に入る。

ログインボーナス開催期間は、2025年11月25日10時59分まで。アップデート記念、公式放送プレゼント配布期間は、11月25日10時59分までとなる。

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）

配信日：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）