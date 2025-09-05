いつからだろう、「私」を捨て去ったのは――『P5X』新バージョンの配信を開始！

Ver.2.0や、学園RPGとしてのゲームの魅力を詰め込んだ新PVも公開中

セガは9月5日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）向け心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、新たにVer.2.0を配信開始した。初の大型アップデートを記念し、契約（ガチャ）などに使用可能な「自在結晶」などの豪華アイテムをプレゼントしている。

また、Ver.2.0や、学園RPGとしてのゲームの魅力を詰め込んだ新PVも公開中。あわせてチェックしてほしい。

【P5X】ver.2.0 PV |メインストーリー3章「無償の愛」第1幕更新！

https://www.youtube.com/watch?v=rMTBc1xqd3E

【P5X】プロモーショントレーラー「究極の学園RPG」編

https://www.youtube.com/watch?v=rqCX7MWrwsE

Ver.2.0スペシャルサイトを公開！

新たに実装されたメインストーリーや、新スポット“吉祥寺”などの魅力的なコンテンツをスペシャルサイトで紹介している。また、サイト内では“吉祥寺リアルコラボ”や、そのほかリアルイベントについての情報も今後公開予定。ぜひチェックして、続報を待とう。

【Ver.2.0 スペシャルサイト】

https://p5x.jp/lp/

新バージョン公開記念！ 豪華アイテムをプレゼント！

2025年10月23日10時59分までにゲームに7日間ログインすると、特定の契約（ガチャ）で使用できる「プラチナチケット」や、特定の武器補給で使用可能な「プラチナミリコイン」がそれぞれ20枚手に入る。

さらに、★5怪盗「雨宮 蓮」「YUI」「宮下美波」などの意識を覚醒できる新アイテム「怪盗の認知片」×60や、「自在結晶」×1000をプレゼント中だ。

また、Ver.20.アップデートで実装されたコンテンツなどで、以下の報酬も獲得できる。

★5怪盗「雨宮 蓮」が復刻登場！

★5怪盗「雨宮 蓮」のPICKUP怪ドル契約“アナザーワイルド”と、専用の★5武器「フェニックスダガー」がピックアップされた武器補給“無音の硝煙”が復刻実装される。「雨宮 蓮」を仲間にするチャンスをお見逃しなく。