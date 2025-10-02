Amazonセール情報大紹介！ 第96回
【34％OFF】ヤーマン美顔器「フォトプラス EX スムースS」がAmazonタイムセールに登場！ 今だけ29,800円
2025年10月02日 12時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Amazonタイムセール開催中！
ヤーマン（YA-MAN）の大人気美顔器「フォトプラス EX スムースS」が、Amazonタイムセールで34％OFFの特別価格29,800円で登場しています！
通常価格から大幅割引で買えるチャンスは今だけ。敏感肌にも使いやすい低刺激モデルで、自宅で本格エステ級のスキンケアが叶います。
フォトプラス EX スムースSの魅力
・6つのモード搭載：クレンジング・導入・アイケア・EMS（表情筋ケア）・フォトケア・冷却
・敏感肌対応：RF×イオン導出入×EMSのやさしいプログラム設計
・軽量コンパクト：幅44×奥行57×高さ190mm／重さ約220g
・便利な付属品：ACアダプター、コットンストッパー、取扱説明書付き
・効率的なお手入れ：充電約2.5時間で最大40分使用可能
どんな人におすすめ？
・敏感肌で美顔器選びに悩んでいる方
・自宅で手軽にエステ級ケアをしたい方
・年齢肌の悩み（乾燥・ハリ不足・目元ケア）をトータルで解消したい方
・軽量で使いやすい美顔器を探している方
使用時の注意点
・医用電気機器を使用している方、特定の持病をお持ちの方は必ず医師に相談してください。
・美容医療施術を受けた直後は、一定期間の使用を控えることが推奨されています。
タイムセールは今だけ！
Amazonタイムセールの割引は期間限定。終了すると29,800円ではもう買えない可能性大です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第100回
トピックスミニだからこそ、かゆい所に手が届く！ 小型ボディのロボット掃除機「K10+Pro」が46％オフ【Amazonタイムセール】
-
第99回
トピックスカラダに必要な30種の栄養がとれる完全栄養プロテインが4,480円【Amazonタイムセール】
-
第98回
トピックスプロの技術を再現した本格ヘッドスパが自宅で手軽に！ EMS美容スパが今だけ7,980円【Amazonタイムセール】
-
第97回
トピックス69％オフの3万9,520円！ 整備済み品の富士通ノートPC「LIFEBOOK U9310」がAmazonタイムセールに登場
-
第95回
トピックス低コストで経済的な卓上IHコンロが5,500円【Amazonタイムセール】
-
第94回
トピックス型落ちだっていいじゃない、半額だもの！ レグザ55インチ4K液晶テレビが8万9,800円【Amazonタイムセール】
-
第93回
トピックス【Amazonタイムセール】山善「2WAYホットプレート」が4,230円！ ハロウィンパーティに大活躍
-
第92回
トピックス【Amazonタイムセール】山善の多機能電気ケトルが29％オフ！ 今だけ6,350円
-
第91回
トピックス家族全員マッチョ化!? 多種トレーニングに対応する懸垂マシンが6,580円【Amazonタイムセール】
-
第90回
トピックス業界屈指のコンパクトさのポータブル電源が42％オフの6万9,900円【Amazonタイムセール】
- この連載の一覧へ