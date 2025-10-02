このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第96回

【34％OFF】ヤーマン美顔器「フォトプラス EX スムースS」がAmazonタイムセールに登場！ 今だけ29,800円

2025年10月02日 12時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

Amazonタイムセール開催中！

　ヤーマン（YA-MAN）の大人気美顔器フォトプラス EX スムースSが、Amazonタイムセールで34％OFFの特別価格29,800円で登場しています！

　通常価格から大幅割引で買えるチャンスは今だけ。敏感肌にも使いやすい低刺激モデルで、自宅で本格エステ級のスキンケアが叶います。

アマゾンでヤーマン 美顔器 フォトプラス EX スムースS 低刺激モデル HRF20L2を入手

フォトプラス EX スムースSの魅力

6つのモード搭載：クレンジング・導入・アイケア・EMS（表情筋ケア）・フォトケア・冷却
敏感肌対応：RF×イオン導出入×EMSのやさしいプログラム設計
軽量コンパクト：幅44×奥行57×高さ190mm／重さ約220g
便利な付属品：ACアダプター、コットンストッパー、取扱説明書付き
効率的なお手入れ：充電約2.5時間で最大40分使用可能

どんな人におすすめ？

・敏感肌で美顔器選びに悩んでいる方
・自宅で手軽にエステ級ケアをしたい方
・年齢肌の悩み（乾燥・ハリ不足・目元ケア）をトータルで解消したい方
・軽量で使いやすい美顔器を探している方

使用時の注意点

・医用電気機器を使用している方、特定の持病をお持ちの方は必ず医師に相談してください。
・美容医療施術を受けた直後は、一定期間の使用を控えることが推奨されています。

タイムセールは今だけ！

　Amazonタイムセールの割引は期間限定。終了すると29,800円ではもう買えない可能性大です。

