このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第98回

プロの技術を再現した本格ヘッドスパが自宅で手軽に！ EMS美容スパが今だけ7,980円【Amazonタイムセール】

2025年10月02日 15時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでRELX EMS ヘッドスパを入手

【Amazonタイムセール】RELX EMS ヘッドスパが登場！

　日本の美容家電ブランドのRELX（リラクス）の美容スパ「EMS HEAD SPA」がAmazonタイムセールに登場。

　通常価格は1万2,800円のところ、今なら38％OFFの7,980円で購入できます。

　本製品は、つまみあげ、つかみ揉みなど、まるでプロの施術を受けているような手の動きを再現したEMS美容器です。固まった頭皮、毛穴汚れをしっかりアプローチし、普段のシャンプーだけでは落ちにくい汚れを徹底ケアします。振動と揉みで頭皮環境をすっきりさせます。

　頭皮が硬い、髪にハリコシが無い、頭皮のニオイが気になる方などにおすすめです。

お風呂でも使えるIPX7防水仕様

　濡れた髪、乾いた髪、首・肩・気になるボディの曲線部分にしっかりフィット。IPX7防水仕様なのでお風呂でリラックスしながら使えます。テレビを見ながらドライスパ、全身のケアにもおすすめです。

2種類のアタッチメント

　【頭皮＆身体】針をイメージしたアタッチメントがあらゆる角度から硬く固まった頭皮とその汚れをピンポイントに集中ケア。

　【顔＆その他】プロの指の動きを再現したアタッチメントでまるで施術を受けているような心地よいリラクゼーションを。

アマゾンでRELX EMS ヘッドスパを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン