プロの技術を再現した本格ヘッドスパが自宅で手軽に！ EMS美容スパが今だけ7,980円【Amazonタイムセール】

【Amazonタイムセール】RELX EMS ヘッドスパが登場！

日本の美容家電ブランドのRELX（リラクス）の美容スパ「EMS HEAD SPA」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は1万2,800円のところ、今なら38％OFFの7,980円で購入できます。

本製品は、つまみあげ、つかみ揉みなど、まるでプロの施術を受けているような手の動きを再現したEMS美容器です。固まった頭皮、毛穴汚れをしっかりアプローチし、普段のシャンプーだけでは落ちにくい汚れを徹底ケアします。振動と揉みで頭皮環境をすっきりさせます。

頭皮が硬い、髪にハリコシが無い、頭皮のニオイが気になる方などにおすすめです。

お風呂でも使えるIPX7防水仕様

濡れた髪、乾いた髪、首・肩・気になるボディの曲線部分にしっかりフィット。IPX7防水仕様なのでお風呂でリラックスしながら使えます。テレビを見ながらドライスパ、全身のケアにもおすすめです。

2種類のアタッチメント

【頭皮＆身体】針をイメージしたアタッチメントがあらゆる角度から硬く固まった頭皮とその汚れをピンポイントに集中ケア。

【顔＆その他】プロの指の動きを再現したアタッチメントでまるで施術を受けているような心地よいリラクゼーションを。