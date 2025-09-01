「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」とキャラが『異世界∞異世界』に登場！

コロプラは9月1日、iOS／Android／PC（Steam）でもっと異世界を楽しむゲーム『異世界∞異世界』（いせかいいせかい）について、「3rdシーズン」を開始し、第1弾として、アニメ作品「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」とキャラクターが登場していると発表。

これを記念したキャンペーンを公式X（https://x.com/isekaiisekai）や公式異世界ウェブサービス「異世界∞異世界BBS」（https://bbs.isekaiisekai.jp/）にて実施している。今後の登場スケジュールはゲーム内お知らせや公式Xを確認しよう。

【異世界∞異世界】「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」登場！

https://www.youtube.com/watch?v=PjZFgXoD1wo

「3rdシーズン」第1弾「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」開始！

ゲームに「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」が登場し、イーシャとレンをピックアップしたガチャも開催中だ。ガチャ・関連イベント実施期間は、2025年9月11日14時59分（予定）まで。

■ガチャ登場キャラクター

イーシャ（CV：石見 舞菜香さん）

＜ロール：ヒーラー＞

街の教会に仕えるシスター。歌が得意で、「聴く者を癒す」とされるその歌声は、信徒のみならず天上の神々にも届くほど。彼女の慈愛と優しさの前では、さすがのロイドも調子が狂って「いい子」と化す。パンケーキはデラックスダイナマイト派。

レン（CV：高橋 李依さん）

＜ロール：アサシン＞

肌から毒を撒き散らす「ノロワレ」の少女。通称《毒蛾のレン》。同じく特異体質集団である暗殺者ギルドもろともロイドに召し抱えられ、現在はメイドの修行中。露出の際どいファッションは、本人の趣味嗜好ではなくあくまで毒の散布効率を上げるための工夫。

★「第七王子」限定ガチャが毎日無料で1回引ける！

ゲーム内の「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」限定ガチャを、毎日1回無料で引ける。詳細はゲーム内のお知らせを確認してほしい。

■「異世界ウエハース」に「第七王子パック」が登場！

誰でも毎日無料で引ける「異世界ウエハース」に、期間限定「第七王子パック」が登場。「異世界ウエハース」を開封して「ブロマイドカード」1枚と「ウエハース」が1つを手に入れよう。アシストキャラカードを手に入れれば、イーシャとレンをアシストキャラとして呼び出せる。

「第七王子」専用バインダーにブロマイドカードをコレクションしたり、アシストキャラにしてバトルを有利にさせたり、あなたの好きな楽しみ方で遊ぼう。開催期間は、2025年9月11日14時59分まで。

■『異世界∞異世界BBS』で、「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」登場記念キャンペーン！開催

ハッシュタグ「#第七王子CP」をつけて作品ページに作中に登場するキャラクターの中でとっておきの推しキャラクターを投稿しよう。参加者全員が限定称号とスタンプ、転生石×300などをゲットできる。

※開催期間やルールについてなど、詳細は「異世界∞異世界BBS」（https://bbs.isekaiisekai.jp/）をご確認ください。

■Xで『第七王子』色紙プレゼントキャンペーン実施

『異世界∞異世界』の公式X（https://x.com/isekaiisekai）をフォロー＆『第七王子』公式X（@dainanaoji_pro）をフォローして、対象のポストをリポスト、さらに好きな登場キャラクター名のハッシュタグと一緒に、キャラクターへの熱い想いを引用リポストで投稿すれば応募できる。

イーシャ役の石見 舞菜香さんの色紙を3名、レン役の高橋 李依さんの色紙を3名の合計6名に抽選でプレゼント。詳細は対象のポストを確認しよう。応募期間は、2025年9月2日～9月11日14時59分（予定）まで。

■Xで『異世界∞異世界』いせいせベストショットキャンペーン 実施

『異世界∞異世界』の公式X（https://x.com/isekaiisekai）をフォローして、ゲーム内で撮ったベストショットを「#いせいせベストショット」をつけて投稿しよう。ベストショットに選ばれた人には転生石3000個をプレゼント。応募期間は、2025年9月30日14時59分（予定）まで。