Amazonセール情報大紹介！ 第95回
低コストで経済的な卓上IHコンロが5,500円【Amazonタイムセール】
2025年10月01日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】薄型タイプの卓上IHコンロ「YEN-S140」が登場！
山善の薄型タイプの卓上IHコンロ「YEN-S140」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は6,980円のところ、今なら21％OFFの5,500円で購入できます。
本製品は、電源工事不要ですぐに使える卓上IHクッキングヒーターです。カセットコンロや一般的なガスコンロと比べて、低コストで経済的な点も魅力です。
一人暮らしでコンロが1つしかない、子供やペットがいて火が心配という方などにおすすめです。
どんな料理もこれ1台でOK
最大火力1400Wのハイパワーで炒め物や鍋料理に蒸し料理まで、どんな料理でも作れます。さらに6段階で温度調節ができるので、難しい揚げ物の温度も簡単に設定できます。
コンパクト収納
本体サイズは幅29×奥行35×高さ4.8cm。薄型なため、ちょっとしたスペースに収納できます。
