低コストで経済的な卓上IHコンロが5,500円【Amazonタイムセール】

【Amazonタイムセール】薄型タイプの卓上IHコンロ「YEN-S140」が登場！

山善の薄型タイプの卓上IHコンロ「YEN-S140」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は6,980円のところ、今なら21％OFFの5,500円で購入できます。

本製品は、電源工事不要ですぐに使える卓上IHクッキングヒーターです。カセットコンロや一般的なガスコンロと比べて、低コストで経済的な点も魅力です。

一人暮らしでコンロが1つしかない、子供やペットがいて火が心配という方などにおすすめです。

どんな料理もこれ1台でOK

最大火力1400Wのハイパワーで炒め物や鍋料理に蒸し料理まで、どんな料理でも作れます。さらに6段階で温度調節ができるので、難しい揚げ物の温度も簡単に設定できます。

コンパクト収納

本体サイズは幅29×奥行35×高さ4.8cm。薄型なため、ちょっとしたスペースに収納できます。