『デジボク2』や『サムライメイデン』など人気作をお得にゲットしよう

ディースリー・パブリッシャー（D3P） ＆ Dogenzaka Labは9月30日より、両社の人気PCソフトが最大90％オフで購入できるSteam「AUTUMN SALE」を開催中。セール期間は、2025年10月7日午前2時ごろまで。

今回のセールでは、最高の絶望感と興奮に満ちあふれ、数々の受賞歴を持つEDFナンバリングシリーズ最新作『地球防衛軍6』が過去最大割引タイの50％オフで登場。謎やフラグが見事に回収された『EDF6』のストーリーを完璧に楽しむなら75％オフと極めてお買い得な前作『地球防衛軍5』からの入隊もオススメだ。

ボクセル地球に再びシカクが襲来!? EDFシリーズ最新作『デジボク地球防衛軍2（略）』もお得な60％オフに。新作ミッションを10種類以上収録したDLC追加ミッションパック「ロボソラスvs.機械化軍団」も20％オフで登場している。高難度ながら感動的なストーリーも話題の追加ミッション。ゲーム本編クリア済のEDF隊員は要チェックだ。

そのほか、人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細はストアページか、下記のセールソフト一覧を確認してほしい。

▼ゲーム購入（ストアページ）はこちら

D3P：https://store.steampowered.com/publisher/d3p/sale/autumn25

Dogenzaka Lab：https://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka

セールタイトル（一部）

『地球防衛軍6』

ゲーム本編：8980円 ⇒ 4490円（50％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2291060

追加ミッションパック第1弾：1500円 ⇒ 1200円（20％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2378087

追加ミッションパック第2弾：1650円 ⇒ 1320円（20％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2378088

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

『デジボク地球防衛軍2（略）』

ゲーム本編：6980円 ⇒ 2792円（60％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2370170

追加ミッションパック：1650円 ⇒ 1320円（20％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2831530

©2003-2024 D3PUBLISHER

©2003-2022 SANDLOT

©2019-2024 YUKE'S

『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

ゲーム本編：7920円 ⇒ 3564円（55％オフ）

デラックスエディション：9900円 ⇒ 4455円（55％オフ）

https://store.steampowered.com/app/1952250

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER

『THE 密室からの脱出 ep1:不思議なクマドナルバーガー編』

ゲーム本編：800円 ⇒ 496円（38％オフ）

https://store.steampowered.com/app/3196770

©2024 INTENSE ©2024 D3PUBLISHER

セールタイトル一覧