Amazonセール情報大紹介！ 第88回

ルンバを買うなら今!?　壁際まで徹底的に拭き掃除できるオールインワンモデルが今だけ15%オフ

2025年09月30日 18時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでルンバ（Roomba）ロボット掃除機「Plus 505 Combo ロボット＋AutoWash 充電ステーション」を入手

【Amazonタイムセール】ルンバ（Roomba）ロボット掃除機「Plus 505 Combo ロボット＋AutoWash 充電ステーション」登場！

　ルンバ（Roomba）から、ロボット掃除機「Plus 505 Combo ロボット＋AutoWash 充電ステーション」がAmazonタイムセールに登場。

　通常価格は12万9,698円のところ、今なら15％OFFの10万9,798円で購入できます。

　本製品はどの部屋が最も汚れやすいのかを正確に把握し、清掃箇所を優先順位付けして徹底的に掃除ができるなど、満足度の高いロボット掃除機です。

　昼でも夜でも複数の部屋を隅々まで徹底的に掃除してくれるので、ペットを飼っている方や、仕事が忙しくて掃除をする暇がない方などにおすすめ。

　ロボット掃除機の主な機能はこちら

・LiDARナビゲーション&AIカメラ
・エッジクリーニング
・掃除機＆モップ掛け同時実行
・自動モップ洗浄
・障害物回避

壁際までしっかり清掃

　伸縮するDualCleanモップパッド搭載することで、部屋の隅々まで汚れを残さず掃除できます。

全自動の充電ステーション

　AutoWash充電ステーションは非常にスグレモノで、ダスト容器内のごみ収集から、パッドの洗浄と温風乾燥、セルフクリーニングサイクルまでを自動で行うので、手を汚すことなく本体を清潔に保てます。

アマゾンでルンバ ロボット掃除機「Plus 505 Combo ロボット＋AutoWash 充電ステーション」を入手

