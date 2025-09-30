【Amazonプライムセール】コイズミ「モンスター KHD-W805/BK」大風量ドライヤーが7,180円！ 20％オフで速乾美髪

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonプライム会員限定】大風量ヘアドライヤー「モンスター KHD-W805/BK」新登場！

コイズミから、人気ヘアドライヤー 「モンスター KHD-W805/BK」 がプライム会員限定セールで販売中。

Amazon.co.jp限定販売で、カラーは人気のブラック。今ならプライム会員限定価格7,180円（通常価格8,980円から20％OFF）で購入可能です。

コンパクトなのに圧倒的大風量

モンスター KHD-W805/BKは、幅22.3×奥行10×高さ26.3cmという扱いやすいサイズながら、2.2㎥/分の大風量を実現。

重さも655gと軽量で、折り畳み式ノズル一体型デザインだから、収納や持ち運びもラクラクです。

髪を守り、ツヤを引き出す先進機能

温冷自動切替モード：熱ダメージを抑えながらツヤのある仕上がりへ。

5マイナスイオン搭載（センターフロー式）：髪全体にたっぷりマイナスイオンを届け、うるおいを守ります。

毎日のドライ時間を、美髪ケアの時間に変えてくれる1台です。

使いやすさと高機能を両立

5段階の風量調整で自分好みにセット可能。

ダブルファン搭載でムラのない乾燥力。

着脱式フィルターで掃除・メンテも簡単。

消費電力は1300W、家庭用電源（AC100V 50/60Hz）に対応。

ヘアケアと快適性を両立したドライヤーです。

Amazonプライム会員だけのお得な特典

限定価格 7,180円（20%オフ）

まとめ

「モンスター KHD-W805/BK」は、大風量×マイナスイオン×温冷自動切替のトリプル効果で、忙しい毎日のヘアケアをサポート。

今ならAmazonプライム会員限定の特別価格で手に入ります。