【Amazonプライムセール】コイズミ「モンスター KHD-W805/BK」大風量ドライヤーが7,180円！ 20％オフで速乾美髪
2025年09月30日
【Amazonプライム会員限定】大風量ヘアドライヤー「モンスター KHD-W805/BK」新登場！
コイズミから、人気ヘアドライヤー 「モンスター KHD-W805/BK」 がプライム会員限定セールで販売中。
Amazon.co.jp限定販売で、カラーは人気のブラック。今ならプライム会員限定価格7,180円（通常価格8,980円から20％OFF）で購入可能です。
コンパクトなのに圧倒的大風量
モンスター KHD-W805/BKは、幅22.3×奥行10×高さ26.3cmという扱いやすいサイズながら、2.2㎥/分の大風量を実現。
重さも655gと軽量で、折り畳み式ノズル一体型デザインだから、収納や持ち運びもラクラクです。
髪を守り、ツヤを引き出す先進機能
温冷自動切替モード：熱ダメージを抑えながらツヤのある仕上がりへ。
5マイナスイオン搭載（センターフロー式）：髪全体にたっぷりマイナスイオンを届け、うるおいを守ります。
毎日のドライ時間を、美髪ケアの時間に変えてくれる1台です。
使いやすさと高機能を両立
5段階の風量調整で自分好みにセット可能。
ダブルファン搭載でムラのない乾燥力。
着脱式フィルターで掃除・メンテも簡単。
消費電力は1300W、家庭用電源（AC100V 50/60Hz）に対応。
ヘアケアと快適性を両立したドライヤーです。
Amazonプライム会員だけのお得な特典
限定価格 7,180円（20%オフ）
まとめ
「モンスター KHD-W805/BK」は、大風量×マイナスイオン×温冷自動切替のトリプル効果で、忙しい毎日のヘアケアをサポート。
今ならAmazonプライム会員限定の特別価格で手に入ります。
