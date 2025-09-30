このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第85回

10万円以下で買える、充実スペックのLenovo ノートPC「IdeaPad Slim 3」【Amazon限定モデル】

2025年09月30日 16時15分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでLenovoノートPC「IdeaPad Slim 3」を入手

【Amazonタイムセール】LenovoノートPC「IdeaPad Slim 3」登場！

　Lenovo（レノボ）から、Office搭載のノートPC「IdeaPad Slim 3」がAmazonタイムセールに登場。

　通常価格は12万1,000円のところ、今なら24％OFFの9万1,800円で購入できます。

　Amazon限定モデルは、AMD Ryzen 5 5625Uを採用し、同等製品に比べて＋63％の性能を誇る充実のスペック。コスパに優れた高性能ノートPCを手に入れるまたとないチャンスですよ。

充実のスペック

　【OS】Windows 11 Home 64bit (日本語版)

　【CPU】AMD Ryzen 5 5625U プロセッサー

　【メモリ】16GB

　【SSD】512GB (PCIe NVMe/M.2)

　【ディスプレイ】LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色) 、光沢なし

　【インターフェース】Type-C USB3.2 Gen1:1(Powerdelivery対応、DisplayPort出力機能付き)、Type-A USB3.2 Gen1:2、HDMI:1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック:1

　【Wi-Fi・Bluetooth】Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) 、Bluetooth v5.2

アマゾンでLenovoノートPC「IdeaPad Slim 3」を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン