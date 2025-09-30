10万円以下で買える、充実スペックのLenovo ノートPC「IdeaPad Slim 3」【Amazon限定モデル】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】LenovoノートPC「IdeaPad Slim 3」登場！

Lenovo（レノボ）から、Office搭載のノートPC「IdeaPad Slim 3」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は12万1,000円のところ、今なら24％OFFの9万1,800円で購入できます。

Amazon限定モデルは、AMD Ryzen 5 5625Uを採用し、同等製品に比べて＋63％の性能を誇る充実のスペック。コスパに優れた高性能ノートPCを手に入れるまたとないチャンスですよ。

充実のスペック

【OS】Windows 11 Home 64bit (日本語版)

【CPU】AMD Ryzen 5 5625U プロセッサー

【メモリ】16GB

【SSD】512GB (PCIe NVMe/M.2)

【ディスプレイ】LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色) 、光沢なし

【インターフェース】Type-C USB3.2 Gen1:1(Powerdelivery対応、DisplayPort出力機能付き)、Type-A USB3.2 Gen1:2、HDMI:1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック:1

【Wi-Fi・Bluetooth】Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) 、Bluetooth v5.2