【Amazonタイムセール】New Tripスーツケースが39％OFF＋クーポン1,000円引き！ 機内持ち込み＆USBポート付き
2025年09月29日 11時30分更新
【Amazonタイムセール】New Trip スーツケースが39％OFF！
旅行好きにとって欠かせないのが使いやすくて丈夫なスーツケース。New Tripが販売するスーツケースは、機内持ち込み可能なフロントオープンキャリーケースで、USBポートまで搭載された人気モデルです。
通常価格15,980円のところ、いまなら39％OFFの9,680円で購入可能。さらに、クーポンを利用すれば追加で1,000円OFFとなり、よりお得に手に入ります。
旅行者に嬉しい便利機能
PC・タブレット収納に便利なフロントオープン仕様
15.6インチまでのノートパソコンやタブレットを収納できる専用ポケットを搭載。空港やホテルでの出し入れがスムーズで、ビジネス利用にも観光にも最適です。
USB充電ポート付きで移動中も安心
スマートフォンやガジェットを充電できるUSBポートを完備。移動中のバッテリー切れを心配する必要がなく、旅をより快適にサポートします。
移動を快適にするキャスター＆キャリバー
静音性に優れたダブルキャスターでスムーズに走行。さらに多段階調節キャリバーにより、身長やシーンに合わせて楽に移動できます。
高品質素材と安心のセキュリティ
ボディには高品質なPC（ポリカーボネート）＋ABS樹脂を使用。耐久性の高いYKKファスナーを採用し、さらに海外旅行にも必須のTSAロックを搭載。安心して長く使える仕様です。
サイズはH55×W36×D24cm、重量は約3.5kg、容量は40L。1～3泊程度の旅行にぴったりな軽量設計です。
日本ブランドならではの安心保証
購入から1年間の保証が付いており、通常使用で不具合が出た場合は修理や交換に対応。安心の日本ブランド品質で、初めての旅行用キャリーケースとしてもおすすめです。
シックなデザインで男女問わず人気
カラーは落ち着いたガンブラック。ビジネスでも観光でも使いやすく、男女問わず人気を集めています。スタイリッシュな見た目と機能性を兼ね備えた一台です。
まとめ：今が買い時のAmazonタイムセール
「New Trip スーツケース」は、収納力・耐久性・快適性を兼ね備えた万能キャリーケース。しかも今ならAmazonタイムセールで39％OFFの9,680円に加えて、クーポン利用でさらに1,000円OFFという大チャンスです。
旅行好きのあなたにとって、このキャリーケースは旅をもっと快適にする相棒になること間違いなし。数に限りがあるため、ぜひ早めにチェックしてください。
