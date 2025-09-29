容量が20％アップする拡張機能付きスーツケースがAmazonタイムセールでほぼ半額

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】New Trip スーツケース「L0201」登場！

日本発のスーツケースブランド「New Trip」から、拡張可能付き、高耐衝撃性のスーツケース「L0201」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は1万7,980円のところ、今ならAmazonタイムセール47％OFFの9,470円で購入できます。いつ終わるか分からないタイムセール期間中のみの特価なので、この機会をお見逃しなく！

拡張可能・大容量タイプ

マチ幅を5cm拡張するだけで容量が20％アップ。メイン収納は合計4か所で、どこに何を入れたかがひと目でわかり、取り出し作業がスムーズ。初心者から旅慣れた方まで幅広く愛用できます。

※拡張時は機内持ち込み不可。

高品質なボディ＆信頼のYKKファスナー

軽く弾力性と割れに強いABS樹脂と、耐衝撃性・断熱材に優れるPC樹脂の両素材を混合した耐久性が高いハードタイプの高品質ボディを実現しています。

また、日本が世界に誇るYKKファスナーをメインファスナーに標準装備。スーツケースによくあるファスナーの不具合を解消し、長期にわたり安定した使用感が可能となりました。

双輪キャスター＆多段調節可能キャリバー

静音、耐久性に優れた双輪キャスターは、自由に360度回転し旋回時や悪路の走行も安定。軽量かつ頑丈なアルミ製のキャリバーは、ボタンワンプッシュで身長や利用シーンに合わせて多段階調整が可能です。