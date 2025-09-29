53％オフの超特価！ REGZA（レグザ）48インチ4K有機ELテレビ【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】REGZA（レグザ）48インチの4K有機ELテレビ 48X8900L登場！

REGZA（レグザ）の48インチの4K有機ELテレビ 48X8900L「48X8900L」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は25万3,000円のところ、今ならAmazonタイムセール53％OFFの11万9,800円で購入できます。タイムセール期間中のお得な機会なのでお見逃しなく！

高コントラスト低反射有機ELパネル

高輝度を実現する自社開発の高冷却インナープレートを採用し、圧倒的なコントラストと鮮やかな色調を再現。

また、外光や照明の明かりによる映り込みを抑える低反射有機ELパネルにより、テロップなどの文字も見やすくなります。

重低音立体音響システムXP

実用最大出力合計値72Wマルチアンプが、合計6個のスピーカーを駆動し、のびやかでクリアな高域再生とパワフルな低音再生を実現。立体音響技術「Dolby Atmos」にも対応し、映画館のように立体的で迫力のあるサウンドを楽しめます。

そのほかの便利な機能

・話題のネット動画がダイレクトボタンで楽しめる

・Apple＆Android対応スクリーンミラーリング

・視聴環境に合わせて画質を自動調整「おまかせAI ピクチャーZR Ⅱ」

・スマートスピーカー連携

・あなたの見たいを叶える「みるコレパック」

・BSも地デジも3チューナーW録対応