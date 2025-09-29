Amazonセール情報大紹介！ 第80回
53％オフの超特価！ REGZA（レグザ）48インチ4K有機ELテレビ【Amazonタイムセール】
2025年09月29日 16時00分更新
【Amazonタイムセール】REGZA（レグザ）48インチの4K有機ELテレビ 48X8900L登場！
REGZA（レグザ）の48インチの4K有機ELテレビ 48X8900L「48X8900L」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は25万3,000円のところ、今ならAmazonタイムセール53％OFFの11万9,800円で購入できます。タイムセール期間中のお得な機会なのでお見逃しなく！
高コントラスト低反射有機ELパネル
高輝度を実現する自社開発の高冷却インナープレートを採用し、圧倒的なコントラストと鮮やかな色調を再現。
また、外光や照明の明かりによる映り込みを抑える低反射有機ELパネルにより、テロップなどの文字も見やすくなります。
重低音立体音響システムXP
実用最大出力合計値72Wマルチアンプが、合計6個のスピーカーを駆動し、のびやかでクリアな高域再生とパワフルな低音再生を実現。立体音響技術「Dolby Atmos」にも対応し、映画館のように立体的で迫力のあるサウンドを楽しめます。
そのほかの便利な機能
・話題のネット動画がダイレクトボタンで楽しめる
・Apple＆Android対応スクリーンミラーリング
・視聴環境に合わせて画質を自動調整「おまかせAI ピクチャーZR Ⅱ」
・スマートスピーカー連携
・あなたの見たいを叶える「みるコレパック」
・BSも地デジも3チューナーW録対応
