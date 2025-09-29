このページの本文へ

53％オフの超特価！ REGZA（レグザ）48インチ4K有機ELテレビ【Amazonタイムセール】

2025年09月29日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

アマゾンでREGZA（レグザ）48インチの4K有機ELテレビ 48X8900Lを入手

　REGZA（レグザ）の48インチの4K有機ELテレビ 48X8900L「48X8900L」がAmazonタイムセールに登場。

　通常価格は25万3,000円のところ、今ならAmazonタイムセール53％OFFの11万9,800円で購入できます。タイムセール期間中のお得な機会なのでお見逃しなく！

高コントラスト低反射有機ELパネル

　高輝度を実現する自社開発の高冷却インナープレートを採用し、圧倒的なコントラストと鮮やかな色調を再現。

　また、外光や照明の明かりによる映り込みを抑える低反射有機ELパネルにより、テロップなどの文字も見やすくなります。

重低音立体音響システムXP

　実用最大出力合計値72Wマルチアンプが、合計6個のスピーカーを駆動し、のびやかでクリアな高域再生とパワフルな低音再生を実現。立体音響技術「Dolby Atmos」にも対応し、映画館のように立体的で迫力のあるサウンドを楽しめます。

そのほかの便利な機能

　・話題のネット動画がダイレクトボタンで楽しめる

　・Apple＆Android対応スクリーンミラーリング

　・視聴環境に合わせて画質を自動調整「おまかせAI ピクチャーZR Ⅱ」

　・スマートスピーカー連携

　・あなたの見たいを叶える「みるコレパック」

　・BSも地デジも3チューナーW録対応

