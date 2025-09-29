このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第76回

【Amazon限定モデル】Dyson Digital Slimスティッククリーナー（スタンド付き）が12％オフ

2025年09月29日 10時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

アマゾンでDyson Digital Slimスティッククリーナーを入手

AmazonタイムセールでDyson Digital Slimが特価で登場

　Amazonタイムセールにて、Dyson（ダイソン）のスティッククリーナー 「Dyson Digital Slim」が販売中です。今なら12%オフの4万6,800円で購入できます。

　コードレスクリーナー本体のほか、2つのクリーナーヘッドを付属。さらに掃除機スタンドがセットになったAmazon限定モデルです。今ならスタンド無しのモデルより安く買えるまたとないチャンス。せひ機会をお見逃しなく！

Dyson Digital Slimスティッククリーナーの注目ポイント

① パワフルな1台3役​

　スティック、ハンディ、水拭きの1台3役。ダイソンの先進テクノロジーを1台に凝縮しています。

② 液晶ディスプレイ

　現在の吸引モードや秒単位の残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。

