Amazonセール情報大紹介！ 第76回
【Amazon限定モデル】Dyson Digital Slimスティッククリーナー（スタンド付き）が12％オフ
2025年09月29日 10時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
AmazonタイムセールでDyson Digital Slimが特価で登場
Amazonタイムセールにて、Dyson（ダイソン）のスティッククリーナー 「Dyson Digital Slim」が販売中です。今なら12%オフの4万6,800円で購入できます。
コードレスクリーナー本体のほか、2つのクリーナーヘッドを付属。さらに掃除機スタンドがセットになったAmazon限定モデルです。今ならスタンド無しのモデルより安く買えるまたとないチャンス。せひ機会をお見逃しなく！
Dyson Digital Slimスティッククリーナーの注目ポイント
① パワフルな1台3役
スティック、ハンディ、水拭きの1台3役。ダイソンの先進テクノロジーを1台に凝縮しています。
② 液晶ディスプレイ
現在の吸引モードや秒単位の残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。
