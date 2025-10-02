192円で大盛パスタ！ナポリタンなどコスパ“冷凍パスタ”6品がトップバリュから

イオンは9月30日はトップバリュベストプライス「冷凍大盛りパスタ」（各192円）6品目を、イオン、イオンスタイル、マックスバリュなど全国系列店舗で発売する。

340gを超える大盛り！トップバリュの冷凍パスタ

イオンのプライベートブランドである「トップバリュベストプライス」から、電子レンジで加熱するだけで完成する冷凍麺「冷凍大盛りパスタ」シリーズが登場。

デュラム小麦のセモリナを使ったイタリア産パスタを採用。アルデンテにゆで上げることで特徴的なコシと歯ごたえを実現し、麺と具材、ソースが調和した食感と味わいが楽しめる。

「ナポリタン」「カルボナーラ」など6味を用意し、いずれも1袋の総重量が340g～360gの大盛り仕様。



▲「トップバリュベストプライス 大盛りナポリタン」（360g）



炒め玉ねぎを使うことで、奥深い味わいに仕上げている。斜め切りのポークウインナーをトッピング。

▲「トップバリュベストプライス 大盛りなす入りミート」（360g）



コク深いデミグラスソースに肉のうまみと玉ねぎの甘み、トマトのコクを加えたミートソースパスタ。

▲「トップバリュベストプライス 大盛りカルボナーラ」（360g）



濃厚でクリーミーな、口どけのバランスが絶妙なソースが特徴のカルボナーラ。

▲「トップバリュベストプライス 大盛りバター醤油」（345g）



醤油とバターで味付けしたパスタ。バターのコクと、ベーコンのうまみを楽しめる。

▲「トップバリュベストプライス 大盛りかにトマトクリーム」（340g）



カニの風味を加えたトマトソースをクリーミーに仕上げたパスタ。

▲「トップバリュベストプライス 大盛り和風たらこ」（340g）



たらこの粒感とだしの風味たっぷりで、隠し味の昆布茶のうまみがひろがる和風パスタ。

192円という価格で大盛りはありがたい！

パパッと済ませたいお家でのランチなどにありがたい電子レンジ調理！しかも大盛りだから満足できそう。



ラインナップも豊富だから飽きずに楽しめそうなのも嬉しい！見つけたら買い溜めするぞ〜！

（※文中の価格はすべて税込）