背徳感満載…！「にんにくカルビ丼」など3種の新作が、肉丼専門店に登場

焼きたてのかるびで10月9日スタート

「焼きたてのかるび」は10月9日より、「背徳にんにくカルビ丼」（並：750円〜）など3種の新商品を期間限定で販売する。

かきこみたくなる！焼きたてのかるびから新作丼

カルビ丼とユッケジャンスープの専門店・焼きたてのかるびは、秋の期間限定メニューとして3種類のにんにくを使用した、背徳感満載のやみつきになる丼を展開。



「背徳にんにくカルビ丼」、「背徳にんにく【二種盛り】カルビと厚切りハラミ丼」、「背徳にんにく厚切りハラミ丼」の3種で、いずれも香ばしく焼き上げたジューシーなお肉とにんにくで、深い旨味と食欲を刺激する芳醇な香りを丼いっぱいに閉じ込めている。

▲「背徳にんにくカルビ丼」(並)750円 (小)710円 (大)1010円

背徳感満載のやみつきカルビ丼。ごはんが止まらないおいしさという。

▲「背徳にんにく【二種盛り】カルビと厚切りハラミ丼」(並)950円 (小)910円 (大)1210円

厳選した熟成牛バラ肉と柔らか特製ハラミの2種類が楽しめる。

▲「背徳にんにく厚切りハラミ丼」(並)1050円 (小)1010円 (大)1410円

柔らかく仕上げた特製のハラミとの相性が抜群なんだとか。

いずれも、販売は11月初旬ごろまでを予定している。

がっつりいただきたい

お肉も背徳感もがっつり盛られた贅沢丼。思いっきりかっこみたくなりそうだ！

（※文中の価格はすべて税込）