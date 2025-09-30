ココイチに「豚玉あんかけカレーうどん」熱々トロ～リ秋メニュー、一部店舗で

カレーハウス「CoCo壱番屋」は10月1日から、数量限定メニュー「THE海老カレー」と、店舗・数量限定の「豚玉あんかけカレーうどん」を販売します。

▲THE海老カレー 店内1140円／テイクアウト1194円

THE海老カレー（海老増し） 店内1520円／テイクアウト1574円

「THE海老カレー」は2023年に期間限定で登場した人気商品で、今回待望の再発売となります。オマール海老のうまみを凝縮した濃厚なカレーソースに、生クリームでまろやかさを、トマトでほのかな酸味を加えています。具材には大きめの赤エビを使用し、食べ応えも十分といいます。

さらに海老の量が倍の「海老増し」も用意されており、よりぜいたくな一皿を楽しめます。

▲豚玉あんかけカレーうどん 店内1090円／テイクアウト1144円

「豚玉あんかけカレーうどん」は、これからの季節に合う体が温まる一品です。焼津産花かつおと利尻昆布の一番だしを利かせたたまごあんに、やわらかな豚角煮を合わせ、熱々のカレーうどんにたっぷりかけています。

締めに有ライスを追加（有料）して、追い飯として楽しむのもおすすめとのことです。

いずれもなくなり次第終了となり、「豚玉あんかけカレーうどん」はカレーうどん取り扱い店舗のみでの提供です。

店舗限定で「カレーうどん」やっています！

実はココイチには「カレーうどん」という隠れた名物があります。取り扱い店舗は一部に限られますが、そこで通年販売されており、これを目当てに訪れる人も少なくありません。



「豚玉あんかけカレーうどん」も、そうした店舗だけの限定メニューです。これからの季節にぴったりのアツアツメニューなので、この機会にココイチのうどんを試してみてはいかがでしょうか。



※価格は税込み表記です。