「トマト＆オニオン」で本日9月30日から

希少部位「ミスジ」ステーキが1099円～！ 感謝祭で限定登場

2025年09月29日 18時40分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　メリカンダイニングレストラン「トマト&オニオン」は9月29日から、感謝祭の第1弾として「ミスジカットステーキ」を数量限定で販売します。

　ミスジは牛一頭から数キログラムしか取れない希少部位で、適度なサシが入りつつも柔らかい肉質が特徴です。赤身の濃厚な旨みと風味を楽しめるといいます。

　価格は100gが1099円からとなっており、150g、200g、250gと好みに合わせて選べます。

▲ミスジカットステーキ100g　1099円

▲ミスジカットステーキ150g　1649円

▲ミスジカットステーキ200g　2089円

▲ミスジカットステーキ250g　2639円

希少部位ミスジが感謝祭特価！

　トマト&オニオンは、すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツが運営するチェーンで、東北、北陸・甲信越、関西、中国・四国に20店舗以上展開しています。


　希少部位のステーキがこの価格で味わえるのはかなりお得！　サイズを選べるので、ちょっとしたご褒美にも、がっつり食べたいときにもぴったりです。

　今回の感謝祭企画は数量限定での提供となっており、なくなり次第終了となります。なお、感謝祭の第2弾は10月9日に発表される予定です。

※価格は税込み表記です。

