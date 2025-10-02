240gの肉襲来！肉めしとホルモンのWパンチ「肉ホルめし」が新発売

「肉めし岡もと」では、「肉ホルめし」（979円）を10月1日より数量限定で販売中。

人気メニューが一度に味わえる！「肉ホルめし」

食欲の秋にあわせて、肉めし岡もと史上最大ボリュームのメニューが登場。

「肉ホルめし」は、肉めし岡もとの看板メニュー「肉めし」と、2025年の期間限定メニューで人気No.1の「ホルモン丼」を組み合わせた合い盛りメニュー。肉量は合計でおよそ240gと、肉めし岡もと史上最大のボリュームとなる。

看板メニュー「肉めし」の、秘伝のかえしとこだわりの割り下で丁寧にじっくり煮込んだ肉と豆腐。そこへ、濃厚な味噌ダレを絡めて香ばしく焼きあげた牛ホルモンを盛り合わせており、2つの異なる食感と旨味を一度に楽しむことができる、ボリューム満点の一杯。

「肉ホルめし」は、店内での食事はもちろん、テイクアウトで自宅や職場でも楽しむことができる。（テイクアウトも同額）

一杯の満足感すごそう〜！

定番メニューも人気の限定メニューも欲張れちゃう、嬉しい一杯。お肉のボリュームもすごいので満足感もありそう！



「肉めし岡もと」は、東京では新橋・御徒町・足立入谷、神奈川では溝の口の計4店舗を展開。柔らかく煮こんだ肉・豆腐が主役の「肉めし」が看板メニューのお店。



ご近所や通勤圏内に店舗がある人はチェックしてみて！

（※文中の価格はすべて税込）