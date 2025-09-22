ファミマ「ふくちゃん豚骨ラーメン どんぶり」　福岡の名店の味を徹底再現

ファミリーマートは9月23日、プライベートブランド「ファミマル」から「ふくちゃん豚骨ラーメン どんぶり」を全国で発売します。

本商品を監修する「ふくちゃんラーメン」は1975年に福岡で創業し、今年で50周年を迎える名店です。豚骨の頭を使った臭みのないスープに、にんにくクラッシャーを添えて食べるスタイルが特徴で、地元で長く愛されてきました。

▲ふくちゃん豚骨ラーメン どんぶり 320円

今回「ふくちゃんラーメン」監修商品の第2弾として、「お店のスープと麺の徹底再現」をテーマに開発された「ふくちゃん豚骨ラーメン どんぶり」が登場します。

。お店のラーメンの味を目指してとことん突き詰めたとういうスープは、豚骨の香りに醤油の甘さとキレを加え、濃厚でありながら飲みやすい仕上がりです。

麺はお店の太さにあわせたノンフライ麺を採用し、しなやかで食べ応えのある食感が特徴です。フライドガーリックとごまを加えると、さらに香ばしさや味の変化を楽しめます。

第2弾はどんぶり型でさらに本格派！

「ふくちゃんラーメン」監修第2弾は、スープの味と麺にこだわり、さらにお店の味わいに近づいています。

▲ふくちゃんラーメン監修 豚骨ラーメン 288円

なお、ファミリーマートでは、にんにくを加えて楽しむスタイルをカップ麺で再現した「ふくちゃんラーメン監修 豚骨ラーメン」も販売中です。

名店の味がコンビニで手軽に楽しめるのはうれしいですね。定番サイズとどんぶり型で食べ比べてみるのも面白そうです。

※価格は税込み表記です。