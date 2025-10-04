中華三昧「酸辣湯麺」初の“汁なし”に期待！「スーラ―焼そば」新登場

明星食品は｢明星 中華三昧カップ 榮林 酸辣 (スーラー) 焼そば｣（321円）を10月13日に全国で発売する。

即席麺のロングセラーブランド｢明星 中華三昧｣の中でも、｢榮林 酸辣湯麺｣は袋めん、タテ型カップめん、カップスープを展開し、“酸辣湯麺”売り上げNo.1を記録するほど好評という。



今回、東京･神楽坂にある高級中国料理の老舗｢榮林｣監修の下、酸辣湯の辛さをダイレクトに味わえる創作メニュー｢酸辣焼そば｣を新たに発売する。

｢中華三昧｣酸辣湯麺シリーズ初の汁なしメニューで、濃口醤油と中国醤油にチキン、チャーシュー、オイスターと香酢の旨みと酸味を効かせた醤油だれにごま油の風味、ラー油の辛み、黒酢の香りの効いたオイルを合わせている。

また具材には、酸辣湯にふさわしいチンゲン菜、カニカマ、きくらげを使用。

人気の｢榮林 酸辣湯麺｣シリーズに「焼そば」

期間限定なので早めにチェック！

｢榮林 酸辣湯麺｣は袋麺もカップも、スープも大好きで筆者も良く食べる。あの辛みと酸味、他ではなかなか食べられないんだよな〜。

今回は初の焼そばということで、こちらにも期待！スープなしでどんなふうに味わえるのか楽しみ。

（※文中の価格はすべて税込）