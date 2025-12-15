角川アスキー総合研究所は12月15日、国内外のゲーム産業の最新動向を総合的にまとめた年次レポート「CESA ゲーム産業レポート2025」を発売。書籍版とPDF版（CD-ROM）があり、価格はともに5万5000円だ。

本書は、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称：CESA）が刊行し、角川アスキー総合研究所は、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会からの委託により本書の制作、販売を行っている。

【製品概要】

書籍名：CESA ゲーム産業レポート2025

発売日：2025年12月15日

価格：

書籍版：5万5000円（送料込）

PDF版（CD-ROM）：5万5000円（送料込）

ページ数：462ページ

判型：A4

発行：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

制作協力・販売：角川アスキー総合研究所

■「CESA ゲーム産業レポート2025」概要

本書は、大幅刷新した前年2024年版の内容からさらなる強化を図り、AI技術の進展、グローバル市場の変化、国内外の法規制動向など、今知るべきゲーム産業の主要テーマを中心に分析を拡充している。海外市場を把握するうえで重要となるデータを大幅に増補し、中国・オーストラリアの独自調査に加え、欧米主要国やインド、中東地域など多地域の市場動向を新たに整理し収録している。

国内ゲーム産業の実態データやユーザー調査、さらに東京ゲームショウ、日本ゲーム大賞、CEDECなど一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会における主要事業の報告書も掲載し、ゲーム産業の“現在地”を総合的に把握できる構成としている。

ゲーム産業に携わる企業・団体はもちろん、コンテンツビジネスに関心を持つ人々、研究者、学生などにも広く活用できる内容となっている。

■主な内容

【第1章】トピックス

第1章では、ゲーム産業の現在を象徴する三つのテーマを特集として取り上げている。

巻頭特集「AI技術とゲーム開発」では、国内の研究者・クリエイターが寄稿し、AI時代の創造性、生成AIがもたらす体験の変化、ゲームの面白さの再定義など、技術と表現の最前線を紹介。

「グローバルマーケット最新動向」では、中国・オーストラリアの市場概観や法規制のポイントをサマリーとして整理している。両国の詳細な調査結果や分析は、巻末のappendixに完全版として掲載。

「法規制動向」の特集では、AI時代にあらためて浮かび上がる著作権・知的財産権の課題や、ゲーム規制の国際的な広がりについて、法律の専門家が具体的な論点とともに解説している。

【第2章】世界のゲーム市場

世界と日本国内のゲーム市場を、プラットフォーム・地域・企業・産業構造・技術動向から多角的に分析し、開発費や就業状況、ほかのコンテンツ産業や余暇意識まで含めた最新の市場状況を総合的に解説。

●グローバルのゲームコンテンツ市場規模は2024年に31兆円を突破。過去4年間で5割増

2023年に引き続き2024年もグローバル市場は堅調に推移し、ゲームコンテンツ市場規模は前年比5.0％増の31兆42億円となった。

内訳をみると、「モバイルゲーム」が前年比6.0％増の18兆4334億円と全体の6割近くを占めている。アプリの多様化により幅広いユーザー層を獲得したことで、ゲームコンテンツの中核を担っていることがわかる。「PCゲーム」もまた着実に成長し続けており、2020年より59.7％増と最も拡大し、全体シェアでは「家庭用ゲーム」を上回った。

●国内ゲーム産業総就業人口は約20万人と推定

今回の推計では、家庭用ハードメーカーやソフト開発兼パブリッシャー、開発スタジオなどのゲームの開発・販売に直接携わる企業を「ゲーム基幹企業」と定義し、その就業総人数は約5.8万～8.3万人と推定している。

一方、「その他関連企業」には、開発サポート（映像制作、システム開発、デザイン・企画会社など）、周辺機器メーカーやゲーミングPC関連企業、流通・小売り、アミューズメント事業、玩具事業、情報発信メディアなど、ゲーム産業を間接的に支える幅広い業種を含めると、国内ゲーム産業全体の就業人口は約20万人に達すると推定。

今回の推計で、ゲーム基幹企業が産業の中核となりながらも、多様な周辺産業が連携し大きなエコシステムを形成していることがわかるだろう。

【第3章】ユーザー動向

デバイスごとの人口やプレイ状況に加え、eスポーツなどゲームに関する国内のユーザー動向を分析している。

●2024年の国内ゲーム人口は5475万人

2024年のゲーム人口は5475万人となり、前年の5553万人から微減となった。プラットフォーム別でみると、モバイルゲームが4278万人で前年比1.8％減になったのに対し、PCゲームは1452万人で0.5％増。家庭用ゲームはSwitchの発売から7年が経過して減速が懸念されたものの、2951万人で0.7％減と大きな差異はみられなかった。

2025年はSwitch 2の発売により、再びユーザー数の増大が期待される。

【第4章】CESA活動内容紹介

東京ゲームショウ2024来場者アンケート、日本ゲーム大賞2024実施報告書、CEDEC2024開催結果報告書、ゲーム開発者の就業とキャリア形成2024サマリー、学生のゲームクリエイターに関する調査2024サマリーといった、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会主催のイベントやアンケートの実施報告書、また、同協会の紹介や各種ガイドラインを掲載している。

【appendix】

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会が独自で行なった中国・オーストラリアのゲーム業界に関する調査報告書を、それぞれデスクトップリサーチ＆エキスパートインタビュー、ユーザー調査という形で掲載している。