このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第68回

【Amazon限定】バッファローUSBメモリーがタイムセールで10％オフ！

2025年09月24日 12時15分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでバッファロー USBメモリー RUF3-K128GA-BK/Nを入手

Amazonタイムセールでバッファロー USBメモリー RUF3-K128GA-BK/Nが特価で登場

　Amazonタイムセールにて、バッファローのUSBメモリー「RUF3-K128GA-BK/N」が販売中です。

　今なら10%オフの1,510円で購入できます。過去1か月で1,000点以上購入された人気商品なので、この機会をお見逃しないように！

バッファロー USBメモリ RUF3-K128GA-BK/Nの注目ポイント

① USB3.0/2.0の高速転送

　USB3.0の最大転送速度（規格値）は5Gbps。従来USB2.0の最大転送速度480Mbps（規格値）の約10倍以上です。本商品はUSB3.0を搭載し、高速な転送性能を実現しています。

② USBマスストレージクラス対応

　USBマスストレージクラス対応のテレビやオーディオ、カーナビでも接続するだけで使用できます。

※メーカー/機種によってできることが異なりますので、各製品の仕様をご確認ください。

アマゾンでバッファロー USBメモリー RUF3-K128GA-BK/Nを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン