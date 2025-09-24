【Amazon限定】バッファローUSBメモリーがタイムセールで10％オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazonタイムセールでバッファロー USBメモリー RUF3-K128GA-BK/Nが特価で登場

Amazonタイムセールにて、バッファローのUSBメモリー「RUF3-K128GA-BK/N」が販売中です。



今なら10%オフの1,510円で購入できます。過去1か月で1,000点以上購入された人気商品なので、この機会をお見逃しないように！

バッファロー USBメモリ RUF3-K128GA-BK/Nの注目ポイント

① USB3.0/2.0の高速転送

USB3.0の最大転送速度（規格値）は5Gbps。従来USB2.0の最大転送速度480Mbps（規格値）の約10倍以上です。本商品はUSB3.0を搭載し、高速な転送性能を実現しています。

② USBマスストレージクラス対応

USBマスストレージクラス対応のテレビやオーディオ、カーナビでも接続するだけで使用できます。

※メーカー/機種によってできることが異なりますので、各製品の仕様をご確認ください。