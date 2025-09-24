Amazonセール情報大紹介！ 第68回
【Amazon限定】バッファローUSBメモリーがタイムセールで10％オフ！
2025年09月24日 12時15分更新
Amazonタイムセールでバッファロー USBメモリー RUF3-K128GA-BK/Nが特価で登場
Amazonタイムセールにて、バッファローのUSBメモリー「RUF3-K128GA-BK/N」が販売中です。
今なら10%オフの1,510円で購入できます。過去1か月で1,000点以上購入された人気商品なので、この機会をお見逃しないように！
バッファロー USBメモリ RUF3-K128GA-BK/Nの注目ポイント
① USB3.0/2.0の高速転送
USB3.0の最大転送速度（規格値）は5Gbps。従来USB2.0の最大転送速度480Mbps（規格値）の約10倍以上です。本商品はUSB3.0を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
② USBマスストレージクラス対応
USBマスストレージクラス対応のテレビやオーディオ、カーナビでも接続するだけで使用できます。
※メーカー/機種によってできることが異なりますので、各製品の仕様をご確認ください。
