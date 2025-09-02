大型アップデートは2025年9月4日配信予定！
『P5X』大型アップデートの情報を伝える「Persona X-Stream ver.2.0」を9月3日21時より配信！
2025年09月02日 19時00分更新
セガは9月1日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）にて配信中の心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、2025年9月4日に配信予定の大型アップデートに関する新情報を紹介する公式放送「Persona X-Stream ver. 2.0」を、アトラスの公式YouTubeチャンネル「ATLUS Tube」でプレミア公開すると発表。配信日時は、2025年9月3日21時より。
番組では、新たに実装されるメインストーリー第3章第1幕や新スポット「吉祥寺」についてなど、Ver.2.0アップデートの情報をたっぷり伝えるという。ぜひ視聴してみてはいかがだろうか。
【Persona X-Stream ver. 2.0概要】
配信日時：2025年9月3日21時開始予定
出演：
百花繚乱さん（タレント）
明坂聡美さん（野毛朋子役）
宇田洋輔氏（アトラス：『P5X』チーフプロデューサー）
新田祐介氏（アトラス：『P5X』開発ディレクター／メインシナリオプランナー）
松永 純氏（セガ:『P5X』開発プロデューサー）
酒井祐太氏（セガ：『P5X』運営ディレクター）
「ATLUS Tube」URL：https://www.youtube.com/@atlustube
【ゲーム情報】
タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』
ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG
メーカー：セガ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）
配信日：配信中（2025年6月26日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
©Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
