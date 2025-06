マイクロソフトは6月18日、AMDと提携し、新型「Xbox」を含む各種デバイスやクラウドサービスを共同開発することを明らかにした。

Announcing that we’re building the next-generation of Xbox first-party devices and cloud, including our future Xbox consoles, together with @AMD.



Next-level performance, cutting-edge graphics, breakthrough gameplay, and unmatched compatibility. Stay tuned for what’s next. pic.twitter.com/XvQNk0xO69