Amazonセール情報大紹介！ 第64回
独自の静音技術を用いたロジクールワイヤレスマウスが35％オフの3,600円 【Amazonタイムセール】
2025年09月22日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Amazonタイムセールでロジクール Signature M550MBKs ワイヤレスマウスが特価で登場
Amazonタイムセールにて、ロジクールの静音ワイヤレスマウス「Signature M550MBKs」が販売中です。
通常価格5,500円が、今なら35%オフの3,600円で購入できます。さらにAmazon限定特典の壁紙ダウンロードと特典ロゴステッカーが付属。
お得に買えるのはタイムセール中だけ。この機会をお見逃しないように！
ロジクール Signature M550MBKs ワイヤレスマウスの注目ポイント
① 独自のSmartWheel
1行ごとのスクロールで長い文書やWebページを素早く移動することが可能。
② 独自の静音技術SilentTouch
クリック感はそのままに、クリック音を従来比90％軽減した静音モデル。ビジネスシーンでも安心して使えます。
