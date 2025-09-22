このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第63回

最大9台の機器を同時充電可能なAnkerの電源タップが26％オフ【Amazonタイムセール】

2025年09月22日 12時15分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Anker Charging Station（9-in-1, 100W）が26%オフ！ 

　モバイル充電ブランドAnker（アンカー）から、人気の電源タップ「Anker Charging Station（9-in-1, 100W）」がAmazonタイムセールに登場。

　通常価格6,990円が、今なら26%オフの5,190円で購入できます。お得に買えるのはタイムセール中だけ。この機会をお見逃しないように！

アマゾンでAnker Charging Station（9-in-1, 100W）を入手

Anker Charging Stationの注目ポイント

① 最大9台の機器へ同時充電可能

　AC差込口（×3）、USB-Cポート（×4）、USB-Aポート（×2）を搭載し、これひとつで最大9台の機器へ同時に充電可能です。

② 最大100Wの急速充電

　USB-Cポートは最大100W出力に対応し、スマホやタブレットの充電はもちろん、MacBook Pro（14インチ、M3）を27分で50％充電できます。

　※100W出力はUSB-C単ポート（USB-C1/C2）利用時のみ

① 注意点

　100W出力をご利用の場合は、100W対応のケーブル（別売り）が必要です。

　LED表示は睡眠に配慮した設計になっており、夜間に明るすぎない光量となっております。そのため、昼間は視認性が低下する場合があります。

アマゾンでAnker Charging Station（9-in-1, 100W）を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

