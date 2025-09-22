Amazonセール情報大紹介！ 第62回
【Amazonタイムセール】HP最新プリンター「ENVY 6120」が14％OFF！ 今だけ15,800円
2025年09月22日 09時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】HPの最新複合プリンター「HP ENVY 6120」が14％OFFで登場！
Amazonでは現在、HP（ヒューレット・パッカード）の最新A4複合プリンター「HP ENVY 6120」 がタイムセール対象商品として登場しています。
通常価格より14％割引の15,800円で購入でき、しかもAmazon発送で安心・スピーディーにお届け。
期間が限られているセールなので、気になっている方はお早めにチェックしてください。
HP ENVY 6120の注目ポイント
■スマホ・タブレットから簡単プリント
Wi-Fi対応で、スマートフォンやタブレットから直接プリント可能。HP独自の 「True-to-Screen」技術搭載で、最大解像度4800×1200dpiの高精細印刷を実現。カラーもモノクロも鮮やかに再現できます。
■自動両面印刷でコスト削減
標準搭載の自動両面印刷機能で、用紙をムダなく使えて経済的。日常の文書印刷から仕事用まで効率よく活躍します。
■コンパクト設計＆多彩な対応
・サイズ：幅36.1cm × 奥行43.3cm × 高さ13.6cm
・重量：5.13kg
・最大100枚の用紙収納
・USB／Wi-Fi両対応
・HPアプリ、Apple AirPrint、Mopriaに対応
・フチなし印刷、シングルカートリッジ対応
家庭用から在宅ワークまで幅広いニーズに応える万能モデルです。
セット内容と安心ポイント
同梱物は以下の通り：
・本体
・セットアップカートリッジ（黒・カラー）
・電源ケーブル
・USBケーブル
・セットアップカード
・リファレンスガイド
・保証書
もちろん日本仕様の正規モデルで、信頼性と機能性を兼ね備えた一台です。
【タイムセール価格】今が買い時！
現在のセール価格は、15,800円（14％オフ）。
期間限定のAmazonタイムセールなので、終了後は通常価格に戻る可能性があります。
在宅ワークや家庭用プリンターを探している方は、ぜひこの機会にお得に手に入れてください！
