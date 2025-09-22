このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第62回

【Amazonタイムセール】HP最新プリンター「ENVY 6120」が14％OFF！ 今だけ15,800円

2025年09月22日 09時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】HPの最新複合プリンター「HP ENVY 6120」が14％OFFで登場！

　Amazonでは現在、HP（ヒューレット・パッカード）の最新A4複合プリンター「HP ENVY 6120」 がタイムセール対象商品として登場しています。

　通常価格より14％割引の15,800円で購入でき、しかもAmazon発送で安心・スピーディーにお届け

　期間が限られているセールなので、気になっている方はお早めにチェックしてください。

アマゾンでHP A4複合プリンター ENVY 6120 【2025年モデル】を入手

HP ENVY 6120の注目ポイント

■スマホ・タブレットから簡単プリント

　Wi-Fi対応で、スマートフォンやタブレットから直接プリント可能。HP独自の 「True-to-Screen」技術搭載で、最大解像度4800×1200dpiの高精細印刷を実現。カラーもモノクロも鮮やかに再現できます。

■自動両面印刷でコスト削減

　標準搭載の自動両面印刷機能で、用紙をムダなく使えて経済的。日常の文書印刷から仕事用まで効率よく活躍します。

■コンパクト設計＆多彩な対応

・サイズ：幅36.1cm × 奥行43.3cm × 高さ13.6cm
・重量：5.13kg
・最大100枚の用紙収納
・USB／Wi-Fi両対応
・HPアプリ、Apple AirPrint、Mopriaに対応
・フチなし印刷、シングルカートリッジ対応

　家庭用から在宅ワークまで幅広いニーズに応える万能モデルです。

セット内容と安心ポイント

　同梱物は以下の通り：

・本体
・セットアップカートリッジ（黒・カラー）
・電源ケーブル
・USBケーブル
・セットアップカード
・リファレンスガイド
・保証書

　もちろん日本仕様の正規モデルで、信頼性と機能性を兼ね備えた一台です。

【タイムセール価格】今が買い時！

　現在のセール価格は、15,800円（14％オフ）

　期間限定のAmazonタイムセールなので、終了後は通常価格に戻る可能性があります。

　在宅ワークや家庭用プリンターを探している方は、ぜひこの機会にお得に手に入れてください！

アマゾンでHP A4複合プリンター ENVY 6120 【2025年モデル】を入手

■関連サイト

